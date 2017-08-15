Объём мирового рынка видеонаблюдения к 2022 году достигнет $75 млрд

Суммарный объём продаж на мировом рынке видеонаблюдения вырастет к 2022 году до величины $75 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания Research and Markets.

В период с 2017 по 2022 год мировой рынок видеонаблюдения будет расти в среднем на 15% в год. Одним из наиболее значительных драйверов этого роста будет, по мнению исследователей, продолжающийся переход с аналоговых на IP-камеры. Кроме того, важную поддержку индустрии видеонаблюдения оказывает развитие облачных технологий, открывающее перед ней новые возможности.

Наконец, определяющее значение для развития видеонаблюдения имеет спрос на него как на средство обеспечения безопасности. Число объектов, оснащённых видеонаблюдением, по-прежнему увеличивается во всём мире.

Наиболее быстрый рост в предстоящие годы будет демонстрировать сегмент «Видеонаблюдение как услуга» (VSaaS). Возрастает число приложений, которые успешно строятся на основе этого подхода. Пользователи ощущают преимущества удалённого доступа к ресурсам видеосистем, хранящимся в облаках. Большое значение имеет для них возможность подключаться к живому и записанному изображению не только со стационарных компьютеров, но и с мобильных устройств. За счёт этого системы видеонаблюдения приобретают невиданную прежде гибкость.

Среди вертикальных рынков самым быстрорастущим будет коммерческий. У ритейлеров потребность в системах безопасности крайне велика. Их задача — с помощью видеонаблюдения создать на своих объектах «безопасные зоны» и вести мониторинг товарных запасов и иного имущества, а также бороться с воровством в торговых залах.

За коммерческим сегментом следует рынок инфраструктурных объектов. Важный вклад в рост спроса на видеонаблюдение внесёт также финансовая сфера, в которой нужно тщательно охранять и отделения банков, и банкоматы. Новые возможности для интеграторов систем безопасности рождаются и в сфере гостиничного бизнеса, в которой должный уровень безопасности постояльцев обеспечивается с помощью видеонаблюдения в коридорах и холлах отелей.

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