 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Объём мирового рынка видеонаблюдения к 2022 году достигнет $75 млрд


15.08.2017

Суммарный объём продаж на мировом рынке видеонаблюдения вырастет к 2022 году до величины $75 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания Research and Markets.

В период с 2017 по 2022 год мировой рынок видеонаблюдения будет расти в среднем на 15% в год. Одним из наиболее значительных драйверов этого роста будет, по мнению исследователей, продолжающийся переход с аналоговых на IP-камеры. Кроме того, важную поддержку индустрии видеонаблюдения оказывает развитие облачных технологий, открывающее перед ней новые возможности.

Наконец, определяющее значение для развития видеонаблюдения имеет спрос на него как на средство обеспечения безопасности. Число объектов, оснащённых видеонаблюдением, по-прежнему увеличивается во всём мире.

Наиболее быстрый рост в предстоящие годы будет демонстрировать сегмент «Видеонаблюдение как услуга» (VSaaS). Возрастает число приложений, которые успешно строятся на основе этого подхода. Пользователи ощущают преимущества удалённого доступа к ресурсам видеосистем, хранящимся в облаках. Большое значение имеет для них возможность подключаться к живому и записанному изображению не только со стационарных компьютеров, но и с мобильных устройств. За счёт этого системы видеонаблюдения приобретают невиданную прежде гибкость.

Среди вертикальных рынков самым быстрорастущим будет коммерческий. У ритейлеров потребность в системах безопасности крайне велика. Их задача — с помощью видеонаблюдения создать на своих объектах «безопасные зоны» и вести мониторинг товарных запасов и иного имущества, а также бороться с воровством в торговых залах.

За коммерческим сегментом следует рынок инфраструктурных объектов. Важный вклад в рост спроса на видеонаблюдение внесёт также финансовая сфера, в которой нужно тщательно охранять и отделения банков, и банкоматы. Новые возможности для интеграторов систем безопасности рождаются и в сфере гостиничного бизнеса, в которой должный уровень безопасности постояльцев обеспечивается с помощью видеонаблюдения в коридорах и холлах отелей.

Количество показов: 55

Возврат к списку

Передний край

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.


Hits 49498059
15661
Hosts 4492949
1143
Visitors 8335486
2643

23

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582