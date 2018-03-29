 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Panasonic продаёт завод по производству камер видеонаблюдения


29.03.2018

Компания Panasonic пытается продать свой завод по производству камер видеонаблюдения, расположенный в Китае. Об этих планах сообщило информационное агентство Nikkei.

Отмечается, что руководство компании вступало в контакт с потенциальными покупателями. В их числе — американский инвестиционный фонд Carlyle Group и британские фонды Permira и CVC Capital Partners. В компании Panasonic рассчитывают получить за предприятие, расположенное в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, свыше 50 млрд йен ($470 млн). Попытки продать завод могут быть прекращены, если такая цена не будет предложена.

Первый тур поисков покупателя компания рассчитывает завершить в начале апреля. В случае, если сделка состоится, решаться будет также судьба принадлежащего компании завода в японской префектуре Сага. Если завод в Сучжоу будет продан, компания станет приобретать камеры у разных производителей, в числе которых может оказаться и новый собственник этого предприятия.

Хорошо известно, что в Китае нет недостатка в предприятиях, выпускающих камеры видеонаблюдения для различных OEM-поставщиков. С этой точки зрения, нет особой разницы, кому принадлежит завод, выпускающий камеры под брендом Panasonic. Отмечается также, что после продажи завода Panasonic может повысить в своём ассортименте долю камер, OEM-производителем которых является Dahua.

Вырученные от продажи деньги Panasonic может вложить в другие направления своей деятельности. Одно из наиболее актуальных из них — производство аккумуляторов для электромобилей. Panasonic является эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобиля Tesla Model 3 и заключила соглашение об их разработке и производстве с корпорацией Toyota Motor.

Бизнес компании по производству камер входит в состав подразделения, которое занимается корпоративными системами. Его операционную прибыль, составившую по итогам последнего финансового года 8,5%, планируется довести до 10%. Применительно к видеонаблюдению эти планы связаны со смещением акцентов от аппаратных решений к ПО, в частности, к системам распознавания лиц.

Количество показов: 477
Компания:  Panasonic

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Статьи
Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



Британская национальная стратегия видеонаблюдения

Британская национальная стратегия видеонаблюдения



Системы защиты периметра

Системы защиты периметра



Основные требования к системам видеонаблюдения

Основные требования к системам видеонаблюдения


Hits 54873795
8578
Hosts 4859375
694
Visitors 9086751
1083

45

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582