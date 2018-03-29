Panasonic продаёт завод по производству камер видеонаблюдения

Компания Panasonic пытается продать свой завод по производству камер видеонаблюдения, расположенный в Китае. Об этих планах сообщило информационное агентство Nikkei.

Отмечается, что руководство компании вступало в контакт с потенциальными покупателями. В их числе — американский инвестиционный фонд Carlyle Group и британские фонды Permira и CVC Capital Partners. В компании Panasonic рассчитывают получить за предприятие, расположенное в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, свыше 50 млрд йен ($470 млн). Попытки продать завод могут быть прекращены, если такая цена не будет предложена.

Первый тур поисков покупателя компания рассчитывает завершить в начале апреля. В случае, если сделка состоится, решаться будет также судьба принадлежащего компании завода в японской префектуре Сага. Если завод в Сучжоу будет продан, компания станет приобретать камеры у разных производителей, в числе которых может оказаться и новый собственник этого предприятия.

Хорошо известно, что в Китае нет недостатка в предприятиях, выпускающих камеры видеонаблюдения для различных OEM-поставщиков. С этой точки зрения, нет особой разницы, кому принадлежит завод, выпускающий камеры под брендом Panasonic. Отмечается также, что после продажи завода Panasonic может повысить в своём ассортименте долю камер, OEM-производителем которых является Dahua.

Вырученные от продажи деньги Panasonic может вложить в другие направления своей деятельности. Одно из наиболее актуальных из них — производство аккумуляторов для электромобилей. Panasonic является эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобиля Tesla Model 3 и заключила соглашение об их разработке и производстве с корпорацией Toyota Motor.

Бизнес компании по производству камер входит в состав подразделения, которое занимается корпоративными системами. Его операционную прибыль, составившую по итогам последнего финансового года 8,5%, планируется довести до 10%. Применительно к видеонаблюдению эти планы связаны со смещением акцентов от аппаратных решений к ПО, в частности, к системам распознавания лиц.

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Компания: Panasonic

