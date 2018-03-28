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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Dahua начала продажи продуктов Lechange на мировых рынках


28.03.2018

Компания Dahua Technology начала по всему миру продажи систем видеонаблюдения торговой марки Lechange. Они предназначены для домашних потребителей, а также для предприятий малого и среднего бизнеса. Ранее товары Lechange продавались только в Китае, в котором компания имеет 5 млн клиентов, владеющих 12 млн устройств этой марки.

В настоящее время в составе линейки Lechange на международные рынки начали поступать семь устройств. Это камеры Cue и Cue 1080P, поворотные камеры Ranger и Ranger 1080P, цилиндрическая камера разрешения 1080P со сжатием по H.265, поворотная камера Ranger Pro G, которая обеспечивает разрешение 1080P и также поддерживает кодек H.265, и дверной видеозвонок DB10. Все они передают видеоизображение по сети Wi-Fi.

Продукты Lechange допускают удалённый просмотр изображения и имеют интеллектуальные функции. Они устанавливаются самим пользователем и совместимы с системами умного дома.

Среди устройств Lechange, продающихся в Китае, имеются также видеорегистраторы, охранные извещатели, замки, открывающиеся с помощью отпечатков пальцев, и робот-игрушка. О том, когда они начнут поступать за пределы Поднебесной, пока не сообщается.

Торговая марка Lechange была запущена в Китае в 2014 году. Название Lechange переводится с китайского как «счастливый апельсин» и при этом для европейца звучит как нечто французское. Ожидается, что такая игра смыслов в названии поможет популяризации этой продукции среди непрофессиональных заказчиков.

Выход марки Lechange приходит, по мнению ряда экспертов, в некоторое противоречие с покупкой компанией Dahua подразделения Lorex у компании FLIR. Теперь Dahua продаёт в Северной Америке продукцию для домашних потребителей и для малого и среднего бизнеса под двумя марками — Lechange и Lorex — силами двух разных команд по продажам и маркетингу.

В списке стран, в которых начинаются продажи продуктов Lechange, — государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Россия, Украина, Индия, Бразилия, Мексика, Австралия, Южная Корея и более 10 других.

Количество показов: 513
Компания:  Dahua

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