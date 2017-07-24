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Искусственный интеллект найдёт широкое применение в сфере безопасности


24.07.2017

Одной из сфер, где будет востребован искусственный интеллект, является безопасность. Точнее говоря, он призван произвести в ней революционные изменения. Эксперты говорят, что случится это в самом ближайшем будущем. Чтобы согласиться с данным утверждением, достаточно понимать под искусственным интеллектом не способность агрегата или компьютерной программы мыслить творчески, как человек, а трактовать данное понятие скромнее — как нечто рукотворное, но способное принимать разумные решения.

В безопасности искусственный интеллект может решать, как минимум, две основных задачи — распознавание объектов на изображении и самостоятельная навигация.

Распознаванием объектов на изображении занимается видеоаналитика. Сейчас она построена на правилах: подать сигнал тревоги, если какой-либо объект пересечёт заданную линию, и т.д. С приходом искусственного интеллекта видеоаналитика радикально трансформируется — исчезнет необходимость использовать в ней запрограммированные алгоритмы.

В ход пойдут нейронные сети и их разновидность — глубокое обучение. Система видеоаналитики будет получать полный набор метаданных о людях в кадре в реальном времени, в том числе идентифицировать их и определять их поведенческие характеристики. Задача отправки оператору тревожного сообщения померкнет на фоне новых, более грандиозных возможностей.

Роботы как другие представители искусственного разума заменят человека там, где работа опасна, рутинна и непривлекательна, а также неблагоприятна с точки зрения погодных и иных внешних условий. Кроме того, их будут применять там, где надо быстро сравнивать между собой много факторов, — робот сделает это быстрее и точнее. Есть и другие пределы возможностей человека, легко преодолимые роботом — пролезть в малый объём, пролететь над местностью и даже сидеть в засаде, замаскировавшись под какой-то предмет.

В роботах, которые перемещаются в пространстве, искусственный интеллект обеспечит и самостоятельную навигацию, и распознавание объектов. Глубокое обучение позволит им двигаться по сложной поверхности и обходить препятствия, а также выбирать оптимальный маршрут по геопространственным данным, получаемым извне.

Робот, умеющий распознавать объекты, станет частью единой команды вместе с людьми. Кроме того, роботы будут взаимодействовать между собой. Нынешние устройства, которые мы уже спешим называть роботами, обнаружив нечто, требующее внимания, сообщают об этом человеку. Роботы, вооружённые искусственным интеллектом, будут сами знать, как поступить.

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