 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Киберугрозы добрались до систем видеонаблюдения


04.05.2017

Плохо защищённые от сетевых атак IP-камеры — это более серьёзная проблема, чем казалось раньше. И теперь эксперты рассуждают о том, с чего начать пытаться улучшить ситуацию с вопиющей уязвимостью сетевых систем видеонаблюдения.

До недавнего времени считалось, что хакеры, проникнув в систему видеонаблюдения, получат возможность выводить камеры из строя и стирать записи в архиве. На самом деле, подобные действия имеют смысл только на очень важных объектах и крайне редко. В подавляющем большинстве случаев доступ в системы видеонаблюдения никому не нужен.

Однако в сентябре 2016 года случилась мощная DDoS-атака, показавшая, зачем хакеры взламывают защиту телекамер. Инструментом этой атаки стали миллионы камер видеонаблюдения по всему миру. Хакерам было абсолютно всё равно, где они стоят, и что записывают. Важно лишь, что всё это — системы видеонаблюдения на объектах с невысоким уровнем безопасности, и потому они плохо защищены от вмешательства извне по сети. Взломав слабую защиту, хакеры атаковали с захваченных камер уже те ресурсы, которые их интересовали.

Другой вид взаимоотношений хакеров и системы видеонаблюдения был продемонстрирован в январе этого года в Вашингтоне. Здесь программы ransomware («рэнсэмвер» или «рансомварь»), то есть созданные специально для вымогательства денег, в городской системе вывели из строя 70% IP-видеорегистраторов. Теперь система видеонаблюдения являлась уже целью атаки, однако и в этом случае злоумышленникам она сама была не нужна, и им было всё равно, что она делает. Хакеров интересовали только деньги, поэтому им был важен тот факт, что полиции города была нужна работающая система — всё происходило за считанные дни до инаугурации Трампа. Поэтому хакеры угрожали, что не откроют доступ к системе, пока полиция не заплатит.

Таким образом, вопрос защищённости сетевого видеонаблюдения быстро вышел на новый уровень. Эксперты отмечают, что в этой ситуации ответственность за защиту сетевых камер от угроз разделяют между собой производитель, интегратор и конечный пользователь.

Задача производителя — иметь отработанные механизмы обнаружения уязвимостей в защите его продуктов, а также вовремя устранять их. Интегратору полагается внедрять процедуры автоматического обновления защитного ПО.

Конечный пользователь, в свою очередь, должен, даже если он полагается на профессионалов в сфере информационной безопасности, уметь ориентироваться в видах сетевых угроз и способах защиты от них. Начать надо с простого — поменять установленные производителем пароли.

Количество показов: 442

Возврат к списку

Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.



Hits 47430866
15566
Hosts 4379751
904
Visitors 8055574
2328

65

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582