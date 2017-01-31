Хакеры вывели из строя городскую систему видеонаблюдения Вашингтона

Городская система видеонаблюдения Вашингтона подверглась атаке хакеров и с 12 по 15 января была лишена возможности записывать изображение с камер. Об этом спустя две недели после описываемых событий, сообщила газета The Washington Post. Она подчёркивает, что столь опасная атака произошла за восемь дней до инаугурации Дональда Трампа, и это, по всей видимости, потребовало от властей города особых усилий по устранению её последствий.

Согласно заявлениям официальных лиц, из строя были выведены 123 из 187 сетевых видеорегистраторов, обеспечивающих запись изображения в городской системе американской столицы. В них было внедрено зловредное программное обеспечение, которое вымогает деньги (ransomware). Жертве подобного ПО предлагается заплатить за восстановление контроля над его атакованным ресурсом, что, как уверяют злоумышленники, обойдётся ему проще и дешевле, чем попытки почистить и восстановить всё своими силами.

Всё началось с того, что 12 января сотрудники полиции округа Колумбия, в котором находится Вашингтон, обнаружили четыре неработающих камеры. Они сообщили об этом в техническую службу, которая нашла на четырёх IP-видеорегистраторах два вида вирусов. После этого началась общегородская проверка, которая и выявила все поражённые устройства.

Для решения проблемы специалистам, отвечающим за работу городской системы, пришлось отключить оборудование от сети, удалить из него всё ПО и на месте заново запускать каждое устройство. Рассказавшая об этом Арчана Вемулапалли, руководитель технической службы города, подчёркивает, что город не выплачивал той дани, на получение которой, скорее всего, рассчитывали злоумышленники. Она также сообщила, что власти ведут расследование с целью установить источник атаки.

Официальный представитель секретных служб Брайан Эберт добавляет к этому, что за все три дня общественная безопасность ни разу не ставилась под угрозу. Отмечается также, что вредоносное ПО не проникло никуда далее системы, контролирующей городские камеры видеонаблюдения, и потому другие компьютерные сети города не были им затронуты.