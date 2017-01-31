 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Хакеры вывели из строя городскую систему видеонаблюдения Вашингтона


31.01.2017

Городская система видеонаблюдения Вашингтона подверглась атаке хакеров и с 12 по 15 января была лишена возможности записывать изображение с камер. Об этом спустя две недели после описываемых событий, сообщила газета The Washington Post. Она подчёркивает, что столь опасная атака произошла за восемь дней до инаугурации Дональда Трампа, и это, по всей видимости, потребовало от властей города особых усилий по устранению её последствий.

Согласно заявлениям официальных лиц, из строя были выведены 123 из 187 сетевых видеорегистраторов, обеспечивающих запись изображения в городской системе американской столицы. В них было внедрено зловредное программное обеспечение, которое вымогает деньги (ransomware). Жертве подобного ПО предлагается заплатить за восстановление контроля над его атакованным ресурсом, что, как уверяют злоумышленники, обойдётся ему проще и дешевле, чем попытки почистить и восстановить всё своими силами.

Всё началось с того, что 12 января сотрудники полиции округа Колумбия, в котором находится Вашингтон, обнаружили четыре неработающих камеры. Они сообщили об этом в техническую службу, которая нашла на четырёх IP-видеорегистраторах два вида вирусов. После этого началась общегородская проверка, которая и выявила все поражённые устройства.

Для решения проблемы специалистам, отвечающим за работу городской системы, пришлось отключить оборудование от сети, удалить из него всё ПО и на месте заново запускать каждое устройство. Рассказавшая об этом Арчана Вемулапалли, руководитель технической службы города, подчёркивает, что город не выплачивал той дани, на получение которой, скорее всего, рассчитывали злоумышленники. Она также сообщила, что власти ведут расследование с целью установить источник атаки.

Официальный представитель секретных служб Брайан Эберт добавляет к этому, что за все три дня общественная безопасность ни разу не ставилась под угрозу. Отмечается также, что вредоносное ПО не проникло никуда далее системы, контролирующей городские камеры видеонаблюдения, и потому другие компьютерные сети города не были им затронуты.

Возврат к списку

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.


Hits 45224732
12345
Hosts 4232359
1070
Visitors 7731997
2381

37

© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582