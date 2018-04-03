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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Скоростная поворотная платформа TNU-6320 с зумом 32x — новинка от компании Hanwha Techwin


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03.04.2018

Новую поворотную платформу TNU-6320 выпустила компания Hanwha Techwin. Она имеет 32-кратный оптический зум и 2-мегапиксельное разрешение. Благодаря этим параметрам, а также скоростным поворотным функциям, обеспечивается эффективное видеонаблюдение на большой территории.

В новом устройстве 2-мегапиксельное изображение формируется с частотой кадров до 60 к/с при использовании кодека H.264 или 15 к/с при сжатии по алгоритму MJPEG. Наклон на 90° вниз от горизонтального направления и на 40° вверх камерный блок платформы выполняет со скоростью до 40 град/с. Поворот на 360° без ограничения производится со скоростью до 120 град/с. Всё это позволяет вести мониторинг с полным охватом территории, без слепых пятен. Поворотная платформа с высокой точностью позиционируется по предустановкам и совершает обходные туры в заданной последовательности.

Динамический диапазон новой поворотной платформы может быть расширен до величины 120 дБ. Для повышения качества изображения в ней применяются цифровая стабилизация изображения и понижение уровня шумов. В платформе устанавливается карта памяти формата SD, SDHC или SDXC ёмкостью до 64 Гбайт. По бокам к корпусу платформы можно прикрепить два ИК-прожектора SPI-50, которые заказчик приобретает отдельно.

Новая поворотная платформа в условиях улицы выдерживает жёсткое воздействие окружающей среды, что делает её хорошо приспособленной для использования на открытой местности. Платформа работает при температуре от -40 до +55°C и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66. Встроенные дворники устраняют с входного стекла снег, капли дождя и другие посторонние предметы, что гарантирует полное и чёткое использование объектива. Встроенный нагреватель помогает очищать входное стекло от наледи.

Новая платформа благодаря своим особенностям найдёт широкое применение при мониторинге скоростного режима и выявлении нарушений правил дорожного движения, при видеонаблюдении в условиях низкой освещённости, в системах защиты периметра аэропортов, портов и промышленных объектов.

Количество показов: 272
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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