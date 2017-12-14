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Hanwha Techwin представляет 4-мегапиксельные AHD-камеры видеонаблюдение Wisenet


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14.12.2017

Компания Hanwha Techwin представила восемь новых аналоговых камер видеонаблюдения торговой марки Wisenet. Каждая из них транслирует видеосигнал высокой чёткости формата AHD без сжатия и задержек по обычному коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м. Камеры работают также в формате CVBS.

Новинки формируют изображение с разрешением 4 мегапикселя при частоте 30 к/с. Все они построены на КМОП-матрице размером 1/3 дюйма с прогрессивной развёрткой.

Две из новых телекамер имеют стандартное исполнение. Это модели для помещения Wisenet HCB-7000 и HCB-7000PH. К ним заказчик самостоятельно приобретает объектив с креплением C/CS. Поддерживается автоматическая регулировка диафрагмы по постоянному току. Чувствительность обеих моделей — 0,16 лк / F1.2 в дневном режиме и 0,009 лк / F1.2 в ночном. На камеру HCB-7000 питание поступает от источника переменного тока 24 В или постоянного 12 В, на камеру HCB-7000PH — из сети 220 В.

Остальные шесть камер снабжены ИК-подсветкой. Купольные камеры Wisenet HCD-7070R и Wisenet HCD-7010R/7020R/7030R предназначены для помещения. Цилиндрические Wisenet HCO-7070R и Wisenet HCO-7010R/7020R/7030R, а также купольные Wisenet HCV-7070R и Wisenet HCV-7010R/7020R/7030R являются уличными, вандалостойкими. Они работают при температуре от -30 до +55°C и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66, а также от удара по классу IK10.

В цилиндрической модели HCO-7070R и в купольных HCD-7070R и HCV-7070R используется вариофокальный объектив, фокусное расстояние которого меняется в пределах от 3,2 до 10 мм. В нём также возможна АРД по постоянному току. Дальность ИК-подсветки для камеры HCD-7070R — 20 м, для двух других — 30 м. Чувствительность каждой из трёх камер в дневном режиме — 0,16 лк / F1.6. Питание подаётся на них от источника переменного тока 24 В либо постоянного 12 В.

Цилиндрическая камера HCO-7010R/7020R/7030R и купольные HCD-7010R/7020R/7030R и HCV-7010R/7020R/7030R имеют фиксированный объектив. В каждой из трёх камер в модификации -7010R его фокусное расстояние равно 2,8 мм, в -7020R — 4 мм, в -7030R — 6 мм. Дальность ИК-подсветки также разная: 20 м для -7010R, 25 м — для -7020R, 30 м — для -7030R. Чувствительность в дневном режиме для модификации -7010R — 0,26 лк / F1.8, для -7020R и -7030R — 0,27 лк / F2.0. Эти камеры получают питание от источника постоянного тока 12 В.

Во всех новых камерах видеонаблюдения используется программное расширение динамического диапазона, подавление шумов по технологии 2D-DNR, детектор движения на четыре зоны и две приватных маски.

Количество показов: 46
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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