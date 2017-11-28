Hanwha Techwin представила линейку мультиформатных 2-мегапиксельных камер марки Wisenet

Линейку новых аналоговых камер представила компания Hanwha Techwin. Они работают в любом из четырёх форматов — AHD, HD-TVI, HD-CVI и CVBS — и обеспечивают 2-мегапиксельное изображение в реальном времени. В любом из трёх форматов высокой чёткости — AHD, HD-TVI или HD-CVI — новые камеры передают изображение по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м без сжатия и задержек.

Всего в новой линейке семь моделей. Одна из них, Wisenet HCB-6000, имеет стандартное исполнение и поставляется без объектива. В остальных шести камерах используется вариофокальный объектив с фокусным расстоянием, меняющимся от 3,2 до 10 мм.

Две новых камеры — цилиндрические. Модель Wisenet HCO-6080R отличается от модели Wisenet HCO-6070R тем, что в ней используется моторизованный объектив, настройка которого может производиться не только вручную, но и с помощью функции Simple Focus.

Купольные камеры Wisenet HCD-6070R и Wisenet HCD-6080R также различаются тем, что в последней объектив является моторизованным, с возможностью его настройки посредством функции Simple Focus. Ещё две купольных камеры являются вандалостойкими. При этом модель Wisenet HCV-6080R также имеет моторизованный объектив и функцию Simple Focus, а в камере Wisenet HCV-6070R объектив настраивается только вручную.

Все новые камеры построены на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Чувствительность модели стандартного исполнения HCB-6000 составляет 0,09 лк / F1.2 в дневном режиме и 0,009 лк / F1.2 в ночном. Остальные новые камеры имеют чувствительность 0,11 лк / F1.6 в дневном режиме и снабжены встроенной ИК-подсветкой. В купольных камерах HCD-6070R и HCD-6080R её дальность равна 20 м, в остальных четырёх камерах — 30 м.

В каждой из новинок реализован набор функций, повышающих качество изображения. Их динамический диапазон может быть расширен до 120 дБ, а подавление шумов производится с помощью фирменной функции SSNRIV. В камерах имеется встроенный детектор движения на четыре зоны и функция «Антитуман».

Цилиндрические камеры HCO-6070R и HCO-6080R, а также купольные вандалостойкие HCV-6070R и HCV-6080R рассчитаны на применение на улице. Они имеют диапазон рабочих температур от -30 до +55°C и защиту от пыли и влаги по классу IP66. Остальные три камеры — для помещения.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

