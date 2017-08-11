 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Обнаружение тумана и дыма — охранная функция камеры видеонаблюдения


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
11.08.2017

Современная камера видеонаблюдения, благодаря наличию у неё функций видеоаналитики, может не только формировать качественное изображение, но и обнаруживать на нём различные ситуации, требующие, по меньшей мере, внимания оператора. Более того, обе эти задачи камера может решать одновременно.

Одна из важных функций, имеющихся в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin, — «Обнаружение тумана» (Fog Detection). Она позволяет посредством анализа изображения выявлять ситуацию, в которой картинка замутняется из-за появления в воздухе тумана или дыма.

Камеры видеонаблюдения серии Wisenet X построены на новом чипсете Wisenet 5, организованном по принципу «Система на кристалле» (SoC), то есть объединяющем в себе матрицу и процессор. Такая архитектура даёт высокое быстродействие и значительную вычислительную мощность, которые, в свою очередь, надёжно обеспечивают весь функционал камеры, в том числе «Обнаружение тумана».

Обнаружение тумана и дыма - охранная функция камеры видеонаблюдения

Применений у такой функции может быть много, и наиболее актуальное из них — противопожарное. Таким образом, камера, не теряя своего назначения как средства видеонаблюдения, превращается в устройство пожарной сигнализации, охватывающее всё её поле зрения.

Действие функции основано на автоматической обработке изображения, в ходе которой по определённым алгоритмам проверяется чёткость имеющихся в нём линий. При этом производится сравнение текущего состояния линий с предыдущим. Следовательно, в работе алгоритмов обнаружения тумана используется только статическая часть изображения, позволяющая корректно сравнивать чёткость одной и той же линии в разное время.

Когда чёткость большого числа линий одновременно снижается, системе следует интерпретировать это как появление тумана. Так фиксируется событие, обнаружение которого и является сутью данной функции. Далее оно может вызывать сигнал тревоги, направляемый куда-либо, в зависимости от настройки системы.

Работа функции «Обнаружение тумана» требует немалых вычислительных ресурсов. В камерах серии Wisenet X она обеспечивается без ущерба для качества изображения и одновременно с другими функциями. Передовой функционал этих камер — технологическое достижение компании Hanwha Techwin.

Количество показов: 79
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..


Hits 49413066
8235
Hosts 4488347
747
Visitors 8323556
1604

57

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582