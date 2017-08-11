Обнаружение тумана и дыма — охранная функция камеры видеонаблюдения

Современная камера видеонаблюдения, благодаря наличию у неё функций видеоаналитики, может не только формировать качественное изображение, но и обнаруживать на нём различные ситуации, требующие, по меньшей мере, внимания оператора. Более того, обе эти задачи камера может решать одновременно.

Одна из важных функций, имеющихся в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin, — «Обнаружение тумана» (Fog Detection). Она позволяет посредством анализа изображения выявлять ситуацию, в которой картинка замутняется из-за появления в воздухе тумана или дыма.

Камеры видеонаблюдения серии Wisenet X построены на новом чипсете Wisenet 5, организованном по принципу «Система на кристалле» (SoC), то есть объединяющем в себе матрицу и процессор. Такая архитектура даёт высокое быстродействие и значительную вычислительную мощность, которые, в свою очередь, надёжно обеспечивают весь функционал камеры, в том числе «Обнаружение тумана».

Применений у такой функции может быть много, и наиболее актуальное из них — противопожарное. Таким образом, камера, не теряя своего назначения как средства видеонаблюдения, превращается в устройство пожарной сигнализации, охватывающее всё её поле зрения.

Действие функции основано на автоматической обработке изображения, в ходе которой по определённым алгоритмам проверяется чёткость имеющихся в нём линий. При этом производится сравнение текущего состояния линий с предыдущим. Следовательно, в работе алгоритмов обнаружения тумана используется только статическая часть изображения, позволяющая корректно сравнивать чёткость одной и той же линии в разное время.

Когда чёткость большого числа линий одновременно снижается, системе следует интерпретировать это как появление тумана. Так фиксируется событие, обнаружение которого и является сутью данной функции. Далее оно может вызывать сигнал тревоги, направляемый куда-либо, в зависимости от настройки системы.

Работа функции «Обнаружение тумана» требует немалых вычислительных ресурсов. В камерах серии Wisenet X она обеспечивается без ущерба для качества изображения и одновременно с другими функциями. Передовой функционал этих камер — технологическое достижение компании Hanwha Techwin.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

