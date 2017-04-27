Hanwha Techwin открывает во Вьетнаме завод по производству камер видеонаблюдения и видеорегистраторов

Компания Hanwha Techwin начинает во Вьетнаме строительство нового завода по производству камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Церемония открытия нового подразделения, которое будет управлять этим предприятием, состоялась 20 апреля. В создание предприятия компания вложит $100 млн.

Изначально рассматривалось несколько вариантов размещения нового завода. Выбор пал на участок, расположенный в провинции Бак Нин, в 35 км к северо-востоку от Ханоя. Специалисты компании Hanwha Techwin признали это место наилучшим с точки зрения поставки комплектующих, логистики и наличия рабочей силы.

Новый завод расположится на территории 60 тыс. кв. м. Здесь будут выпускать продукцию для систем видеонаблюдения, в том числе телекамеры и видеорегистраторы. Строительство планируется завершить к декабрю 2017 года. Установка производственных линий и выпуск тестовых образцов состоится в первой половине 2018 года. Серийное производство на новом предприятии начнётся во второй половине 2018 года. Предприятие будет выпускать 8 млн единиц оборудования в год.

Благоприятные условия для реализации проекта сложились благодаря политике правительства Вьетнама, направленной на поддержку иностранных инвестиций и на создание «гибкого рынка трудовых ресурсов». Для проекта были выделены необходимые логистические каналы. Ввоз материалов и вывоз готовой продукции будет производиться через ближайшие порты.

Важность нового строительства определяется тем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе компания Hanwha Techwin планирует расширять свой бизнес в сфере безопасности за счёт диверсификации производственной базы. Открытие подразделения во Вьетнаме дополняет уже имеющийся у компании завод в китайском Тяньцзине.

После ввода в строй нового завода конкурентоспособность продукции компании Hanwha Techwin ещё более повысится за счёт инноваций, высокого качества местной рабочей силы и её относительно низкой стоимости. Всё это позволит компании утвердиться на быстро растущем рынке Юго-Восточной Азии и укрепить свои позиции мирового производителя систем безопасности.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

