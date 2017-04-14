Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения

Регистрация и анализ звука — недооценённая составляющая видеонаблюдения. Звук несёт в себе достаточно информации о происходящем, особенно в условиях конкретного объекта, параметры которого хорошо известны. И если качественная запись звука и двусторонняя связь между оператором и местом установки камеры сейчас поддерживаются большинством производителей, то анализ звука пока не нашёл достаточного применения на практике.

При этом автоматический анализ звука — технически более простая процедура, чем видеоаналитика. При компьютерной обработке и интерпретации аудиосигнала имеет значение лишь спектр регистрируемых звуковых колебаний, их громкость и скорость её изменения. По этой причине аудиоаналитика выполняется намного легче, чем анализ видеоизображения. Её работа требует меньших ресурсов и допускает более однозначную интерпретацию. В связи с этим аудиоаналитике предстоит занять более заметное место в современном видеонаблюдении.

Сместить критерии в данном вопросе в нужную сторону и глубже внедрить автоматический анализ звука в практику видеонаблюдения поможет выход на рынок новых камер серии Wisenet X, разработанных компанией Hanwha Techwin. В них, помимо других возможностей, реализован мощный инструментарий по обнаружению отдельных важных событий путём анализа звукового сигнала.

Имеется четыре основных вида звуков, которые после несложной настройки будет «различать на слух» камера серии Wisenet X. Это грохот взрыва, шум оружейного выстрела, звон разбитого стекла и крик человека. Данный набор крайне актуален для мониторинга любой среды.

Обнаружение любого из этих звуков может быть интерпретировано системой как сигнал тревоги. Такие звуки требуют повышенного внимания оператора, быстрой оценки им происходящего и правильной реакции, а также наиболее надёжной, тщательной записи видеоизображения. Все эти виды реагирования зависят от настроек в системе безопасности.

Открытая платформа, на которой строится продукция компании Hanwha Techwin, позволяет её партнёрам разрабатывать и загружать в камеру программные приложения. С их помощью можно расширять набор регистрируемых камерой звуков, создавая решения для отдельного вертикального рынка, для определённого круга заказчиков и даже для выбранного объекта.

Аудиоаналитика — малозатратный и удобный инструмент для улучшения работы системы видеонаблюдения. Её применение позволяет повысить точность действий оператора, снизить расходы на хранение видеоархива и повысить безопасность объекта.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

