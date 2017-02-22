Цифровая стабилизация изображения с использованием гиросенсоров

Цифровая стабилизация изображения остаётся актуальной задачей в видеонаблюдении. Значительная часть камер устанавливается на открытых пространствах и подвержена воздействию ветра. Он вызывает колебания корпуса и, следовательно, дрожание изображения. Многие камеры, располагаемые в помещении, могут оказаться рядом с работающим агрегатом, лифтом, кондиционером, мощным холодильником или просто хлопающей дверью. Всё это также является причиной того, что картинка «трясётся».

Ведущие мировые производители систем безопасности давно освоили цифровую стабилизацию изображения. Она производится за счёт программной обработки видеосигнала, считываемого с матрицы. Однако для того, чтобы сохранять лидирующие позиции, производителям надо идти дальше, и стабилизация изображения — одно из направлений, в котором возможно их соперничество. Цифровая стабилизация — не абсолютна. Она не делает изображение таким, каким оно было бы при полном отсутствии вибрации.

Свой существенный шаг в улучшении ситуации сделала компания Hanwha Techwin. Она добилась получения более чёткого, стабилизированного изображения в новых камерах серии Wisenet X, которые построены на новом чипсете Wisenet 5. В них цифровая стабилизация изображения дополняется использованием встроенных гиросенсоров.

Гиросенсор измеряет угловую скорость камеры при её дрожании. За счёт этого при любом незначительном смещении корпуса камеры гиросенсоры определяют направление и величину этого смещения. В результате в процессоре камеры всегда имеются точные данные о том, как надо в данный момент программным способом сместить очередной кадр, чтобы при наложении на предыдущие кадры получался чёткий, несмазанный видеоряд.

Новый чипсет Wisenet 5 построен по принципу «система на кристалле» (SoC). В нём объединены между собой матрица и процессор, что обеспечивает более высокую производительность. Одним из следствий этого является быстрое получение и обработка сигнала от гиросенсоров.

Чёткая стабилизация изображения в камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin создаёт условие для успешной работы оператора. Видеонаблюдение становится надёжным средством безопасности, не зависящим от того, насколько неподходящим с точки зрения крепления камеры оказалось место её установки.

Количество показов: 64



Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

