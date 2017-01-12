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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле с помощью сетевых камер видеонаблюдения


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12.01.2017

Функционал современных камер видеонаблюдения существенно выходит за рамки задач, связанных с охраной и мониторингом обстановки. Это позволяет использовать такие камеры в сферах, связанных с повышением эффективности бизнеса. В первую очередь, речь идёт о функциях видеоаналитики.

Одной из передовых функций является подсчёт числа людей и построение тепловой карты в панорамных купольных камерах, имеющих объектив «рыбий глаз». Такие возможности имеются у 9-мегапиксельной камеры WiseNet PNF-9010R, которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Торговля

Наиболее широкое применение подсчёт числа людей и построение тепловой карты находят в розничной торговле. Используя эти функции, администрация магазина или торгового центра узнаёт, сколько покупателей посещает его в различное время суток и в разные дни недели, и как потоки людей распределяются по торговому залу. Она может увязывать получаемые данные с размещением товаров на полках и с проводимыми в магазине рекламными акциями и распродажами. Всё это позволяет совершенствовать работу торгового заведения и повышать его прибыль.

Размещение камеры

Как и любая другая видеоаналитика, подсчёт числа людей и построение тепловой карты зависят от освещения, угла зрения и других факторов. Поэтому важно, чтобы инсталлятор внимательно изучил объект и хорошо понимал стоящие перед ним задачи.

Панорамная камера с широкоугольным объективом «рыбий глаз» устанавливается на потолке и направлена вертикально вниз. На всей территории, попадающей в кадр, должно обеспечиваться хорошее, стабильное освещение. Для модели PNF-9010R рекомендуемая высота до пола составляет от 2,5 до 4,5 м, освещённость — от 300 до 600 лк.

Пример правильной установки камеры видеонаблюдения
Рис. 1. Пример правильной установки телекамеры

Поле зрения камеры не должно перекрываться другими предметами, подвешенными на меньшей высоте, — светильниками, рекламными щитами и др. Кроме того, в нём не должно быть источников света, направленного в объектив. За счёт наличия объектива «рыбий глаз» панорамная камера берёт под наблюдение обширную территорию в десятки квадратных метров.

Пример плохого освещения сцены, снимаемой камерой видеонаблюдения
Рис. 2. Пример плохого освещения сцены, снимаемой камерой

Подсчёт числа людей основан на распознавании движущихся объектов на изображении. Следовательно, в зоне подсчёта не должно быть автоматических или вращающихся дверей и других подвижных элементов интерьера.

Пример плохой установки камеры видеонаблюдения: двери попадают в кадр
Рис. 3. Пример плохой установки камеры видеонаблюдения: двери попадают в кадр

Видеоаналитика

Подсчёт числа людей и построение тепловой карты выполняются в процессоре камеры. В нём производится обнаружение объектов, движущихся относительно фона, и определяется их количество. На основе этих данных формируется статистика, которая требуется пользователю.

Обе функции камеры с объективом «рыбий глаз», связанные с подсчётом движущихся объектов, служат для получения статистики. Они не предназначены для обнаружения факта движения в кадре и не могут заменять собой детектор движения или детектор пересечения виртуальной линии.

Подсчёт числа людей

Подсчёт числа людей означает, что с помощью камеры определяется количество движущихся объектов, которые пересекают линию. Это — виртуальная линия, которая задаётся в пределах кадра при настройке камеры. Подсчёт может вестись отдельно для объектов, пересекающих линию в каждом из двух направлений.

В случае камеры PNF-9010R скорость объектов должна быть примерно постоянной и лежать в интервале от 0,5 до 1,5 м/c, а расстояние между ними — составлять не менее 50 см. Такие параметры соответствуют внутренней среде торгового центра или иного здания коммерческого либо общественного назначения. Очевидно, что в случае, скажем, подсчёта числа автомобилей, проезжающих по дороге, эти параметры, как и упомянутая выше высота размещения камеры, были бы иными.

Модель PNF-9010R позволяет задать в кадре две виртуальных линии и вести подсчёт проходящих через них объектов отдельно. Эти линии могут пересекаться.

Примеры хорошей и плохой настройки подсчёта числа людей с помощью камеры, имеющей объектив «рыбий глаз»
Рис. 4. Примеры хорошей (слева) и плохой (справа) настройки подсчёта числа людей
с помощью камеры, имеющей объектив «рыбий глаз»

Примеры хорошей и плохой настройки подсчёта числа людей с помощью камеры, имеющей обычный объектив
Рис. 5. Примеры хорошей (слева) и плохой (справа) настройки подсчёта числа людей
с помощью камеры, имеющей обычный объектив

В розничной торговле подсчёт числа людей используется для определения посещаемости торговых центров в разное время. Если установить одну камеру с данной функцией на входе в торговый центр, а другую на выходе, то можно определять также среднее время пребывания в нём покупателя. В случае, если один и тот же проход служит и входом, и выходом, достаточно установить одну камеру и раздельно вести учёт объектов, пересекающих виртуальную линию в том и другом направлении.

Тепловая карта

Для построения тепловой карты камера в определённый момент времени фиксирует координаты всех движущихся объектов. Затем эти объекты наносятся на карту территории, находящейся в кадре. При отображении карты на экране значения плотности, то есть числа объектов на единицу площади, лежащие в определённых интервалах, показываются разными цветами. В результате получается картина, на которой хорошо видно, как объекты распределены по территории.

Съёмка тепловой карты повторяется с периодичностью, задаваемой при настройке камеры. В результате пользователь имеет полную статистику присутствия людей в поле зрения камеры в разное время.

Пример тепловой карты, полученной с помощью камеры, имеющей объектив «рыбий глаз»
Рис. 6. Пример тепловой карты, полученной с помощью камеры,
имеющей объектив «рыбий глаз»

Картина, на которой разная плотность объектов показана разными цветами, внешне похожа на изображение с тепловизора, на котором разная температура объектов также показана разными цветами. Именно поэтому она называется тепловой картой.

Настройка отчёта о построении тепловой карты
Рис. 7. Настройка отчёта о построении тепловой карты

В розничной торговле тепловая карта используется для точного измерения статистики распределения покупателей по торговому залу в разное время.

Простота использования

Настроить работу функций подсчёта числа людей и построения тепловой карты очень просто. Эта процедура выполняется через веб-интерфейс.

Меню настройки
Рис. 8. Меню настройки

Меню настройки подсчёта числа людей
Рис. 9. Меню настройки подсчёта числа людей

При настройке подсчёта числа людей инсталлятор в меню выбирает опцию задания виртуальной линии. После этого ему показывается виртуальная линия, которую он передвигает в кадре на нужное место. Затем производится калибровка процедуры подсчёта. Для этого инсталлятор в соответствующем пункте меню проставляет высоту, на которой расположена камера, а также рисует в кадре квадрат, размер которого соответствует размерам человека, наблюдаемого сверху в кадре.

Настройка виртуальной линии для подсчёта числа людей
Рис. 10. Настройка виртуальной линии для подсчёта числа людей

Виртуальная линия в поле зрения камеры с объективом «рыбий глаз»
Рис. 11. Виртуальная линия в поле зрения камеры с объективом «рыбий глаз»

Виртуальная линия в поле зрения камеры с обычным объективом
Рис. 12. Виртуальная линия в поле зрения камеры с обычным объективом

Калибровка по высоте размещения камеры видеонаблюдения
Рис. 13. Калибровка по высоте размещения камеры

Калибровка по размеру людей на изображении
Рис. 14. Калибровка по размеру людей на изображении

Настройка отчёта о подсчёте числа людей
Рис. 15. Настройка отчёта о подсчёте числа людей

Настроить функцию построения тепловой карты ещё проще, поскольку у неё, по сути, нет никаких параметров, кроме частоты съёмки. В соответствующем пункте меню задаются также параметры получаемых отчётов о работе каждой из двух функций.

Настройка тепловой карты
Рис. 16. Настройка тепловой карты

Полезный инструмент

Функции подсчёта числа людей и построения тепловой карты дают пользователю возможность анализировать потоки людей и принимать меры по их оптимизации. Для владельцев и администраторов торгового центра эти функции становятся эффективным способом получить полную информацию о его посещаемости, улучшить и реорганизовать бизнес-процессы.

Количество показов: 131
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

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