Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле с помощью сетевых камер видеонаблюдения

Функционал современных камер видеонаблюдения существенно выходит за рамки задач, связанных с охраной и мониторингом обстановки. Это позволяет использовать такие камеры в сферах, связанных с повышением эффективности бизнеса. В первую очередь, речь идёт о функциях видеоаналитики.

Одной из передовых функций является подсчёт числа людей и построение тепловой карты в панорамных купольных камерах, имеющих объектив «рыбий глаз». Такие возможности имеются у 9-мегапиксельной камеры WiseNet PNF-9010R, которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Торговля

Наиболее широкое применение подсчёт числа людей и построение тепловой карты находят в розничной торговле. Используя эти функции, администрация магазина или торгового центра узнаёт, сколько покупателей посещает его в различное время суток и в разные дни недели, и как потоки людей распределяются по торговому залу. Она может увязывать получаемые данные с размещением товаров на полках и с проводимыми в магазине рекламными акциями и распродажами. Всё это позволяет совершенствовать работу торгового заведения и повышать его прибыль.

Размещение камеры

Как и любая другая видеоаналитика, подсчёт числа людей и построение тепловой карты зависят от освещения, угла зрения и других факторов. Поэтому важно, чтобы инсталлятор внимательно изучил объект и хорошо понимал стоящие перед ним задачи.

Панорамная камера с широкоугольным объективом «рыбий глаз» устанавливается на потолке и направлена вертикально вниз. На всей территории, попадающей в кадр, должно обеспечиваться хорошее, стабильное освещение. Для модели PNF-9010R рекомендуемая высота до пола составляет от 2,5 до 4,5 м, освещённость — от 300 до 600 лк.



Рис. 1. Пример правильной установки телекамеры

Поле зрения камеры не должно перекрываться другими предметами, подвешенными на меньшей высоте, — светильниками, рекламными щитами и др. Кроме того, в нём не должно быть источников света, направленного в объектив. За счёт наличия объектива «рыбий глаз» панорамная камера берёт под наблюдение обширную территорию в десятки квадратных метров.



Рис. 2. Пример плохого освещения сцены, снимаемой камерой

Подсчёт числа людей основан на распознавании движущихся объектов на изображении. Следовательно, в зоне подсчёта не должно быть автоматических или вращающихся дверей и других подвижных элементов интерьера.



Рис. 3. Пример плохой установки камеры видеонаблюдения: двери попадают в кадр

Видеоаналитика

Подсчёт числа людей и построение тепловой карты выполняются в процессоре камеры. В нём производится обнаружение объектов, движущихся относительно фона, и определяется их количество. На основе этих данных формируется статистика, которая требуется пользователю.

Обе функции камеры с объективом «рыбий глаз», связанные с подсчётом движущихся объектов, служат для получения статистики. Они не предназначены для обнаружения факта движения в кадре и не могут заменять собой детектор движения или детектор пересечения виртуальной линии.

Подсчёт числа людей

Подсчёт числа людей означает, что с помощью камеры определяется количество движущихся объектов, которые пересекают линию. Это — виртуальная линия, которая задаётся в пределах кадра при настройке камеры. Подсчёт может вестись отдельно для объектов, пересекающих линию в каждом из двух направлений.

В случае камеры PNF-9010R скорость объектов должна быть примерно постоянной и лежать в интервале от 0,5 до 1,5 м/c, а расстояние между ними — составлять не менее 50 см. Такие параметры соответствуют внутренней среде торгового центра или иного здания коммерческого либо общественного назначения. Очевидно, что в случае, скажем, подсчёта числа автомобилей, проезжающих по дороге, эти параметры, как и упомянутая выше высота размещения камеры, были бы иными.

Модель PNF-9010R позволяет задать в кадре две виртуальных линии и вести подсчёт проходящих через них объектов отдельно. Эти линии могут пересекаться.



Рис. 4. Примеры хорошей (слева) и плохой (справа) настройки подсчёта числа людей

с помощью камеры, имеющей объектив «рыбий глаз»



Рис. 5. Примеры хорошей (слева) и плохой (справа) настройки подсчёта числа людей

с помощью камеры, имеющей обычный объектив

В розничной торговле подсчёт числа людей используется для определения посещаемости торговых центров в разное время. Если установить одну камеру с данной функцией на входе в торговый центр, а другую на выходе, то можно определять также среднее время пребывания в нём покупателя. В случае, если один и тот же проход служит и входом, и выходом, достаточно установить одну камеру и раздельно вести учёт объектов, пересекающих виртуальную линию в том и другом направлении.

Тепловая карта

Для построения тепловой карты камера в определённый момент времени фиксирует координаты всех движущихся объектов. Затем эти объекты наносятся на карту территории, находящейся в кадре. При отображении карты на экране значения плотности, то есть числа объектов на единицу площади, лежащие в определённых интервалах, показываются разными цветами. В результате получается картина, на которой хорошо видно, как объекты распределены по территории.

Съёмка тепловой карты повторяется с периодичностью, задаваемой при настройке камеры. В результате пользователь имеет полную статистику присутствия людей в поле зрения камеры в разное время.



Рис. 6. Пример тепловой карты, полученной с помощью камеры,

имеющей объектив «рыбий глаз»

Картина, на которой разная плотность объектов показана разными цветами, внешне похожа на изображение с тепловизора, на котором разная температура объектов также показана разными цветами. Именно поэтому она называется тепловой картой.



Рис. 7. Настройка отчёта о построении тепловой карты

В розничной торговле тепловая карта используется для точного измерения статистики распределения покупателей по торговому залу в разное время.

Простота использования

Настроить работу функций подсчёта числа людей и построения тепловой карты очень просто. Эта процедура выполняется через веб-интерфейс.



Рис. 8. Меню настройки



Рис. 9. Меню настройки подсчёта числа людей

При настройке подсчёта числа людей инсталлятор в меню выбирает опцию задания виртуальной линии. После этого ему показывается виртуальная линия, которую он передвигает в кадре на нужное место. Затем производится калибровка процедуры подсчёта. Для этого инсталлятор в соответствующем пункте меню проставляет высоту, на которой расположена камера, а также рисует в кадре квадрат, размер которого соответствует размерам человека, наблюдаемого сверху в кадре.



Рис. 10. Настройка виртуальной линии для подсчёта числа людей



Рис. 11. Виртуальная линия в поле зрения камеры с объективом «рыбий глаз»



Рис. 12. Виртуальная линия в поле зрения камеры с обычным объективом



Рис. 13. Калибровка по высоте размещения камеры



Рис. 14. Калибровка по размеру людей на изображении



Рис. 15. Настройка отчёта о подсчёте числа людей

Настроить функцию построения тепловой карты ещё проще, поскольку у неё, по сути, нет никаких параметров, кроме частоты съёмки. В соответствующем пункте меню задаются также параметры получаемых отчётов о работе каждой из двух функций.



Рис. 16. Настройка тепловой карты

Полезный инструмент

Функции подсчёта числа людей и построения тепловой карты дают пользователю возможность анализировать потоки людей и принимать меры по их оптимизации. Для владельцев и администраторов торгового центра эти функции становятся эффективным способом получить полную информацию о его посещаемости, улучшить и реорганизовать бизнес-процессы.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

