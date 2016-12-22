Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K

Камеры очень высокого разрешения, в том числе формата 4K, всё шире применяются в современном видеонаблюдении. Они ценны, в частности, тем, что с помощью одной такой камеры можно взять под наблюдение очень большую территорию при высоком качестве изображения. Чтобы эффективно вести мониторинг в этих условиях, полезно использовать автоматическое сопровождение объекта или автотрекинг.

Данная технология значительно повышает качество видеонаблюдения, поскольку помогает оператору сосредоточиться на наблюдении за тем, что является в данный момент наиболее важным в пределах сцены. Такое автослежение компания Hanwha Techwin обеспечивает в выпускаемых ею 12-мегапиксельных камерах.

Функция автосопровождения реализована в процессоре камеры. Здесь выполняется детектирование движения и, как только движущийся объект обнаружен, начинается отслеживание его перемещения. С этого момента из камеры на сервер с ПО, управляющим системой видеонаблюдения, постоянно передаются координаты данного объекта.

На мониторе объект обрисовывается прямоугольником, который движется по сцене вместе с ним. При необходимости оператор может в любой момент вывести на монитор крупным планом изображение в пределах этого прямоугольника, в том числе — в отдельном окне, с возможностью по-прежнему видеть в первом окне всю сцену. Такое решение хорошо подходит для использования там, где в кадре одновременно присутствует лишь малое количество подвижных объектов.

Описанный механизм называют также «автосопровождением по матрице» или «цифровым автосопровождением». Этим подчёркивается его отличие от автосопровождения с помощью PTZ-камеры, которая поворачивается вслед за объектом и снимает только ту часть сцены, в которой он находится. Камера высокого разрешения, наоборот, следя за объектом, постоянно ведёт и съёмку всей остальной сцены.

Производители камер высокого разрешения говорят, что брать под наблюдение обширную территорию с помощью одного такого устройства — экономически выгоднее, чем использовать вместо этого много камер обычного разрешения. Автотрекинг — одно из свойств камеры высокого разрешения, с помощью которого она не только по стоимости, но и по функционалу принципиально превосходит совокупность нескольких камер с таким же суммарным разрешением. Это — одна из причин, по которой компания Hanwha Techwin уделяет особое внимание выпуску 12-мегапиксельных камер, в которых воплощены все достижения современного видеонаблюдения.

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Компания: Hanwha Techwin / Samsung / WiseNet

