Охранный IP-тепловизор высокого разрешения Samsung TNO-1050T от компании Hanwha Techwin

Компания Hanwha Techwin представила охранный IP-тепловизор Samsung TNO-1050T. Это устройство имеет цилиндрическое исполнение и обеспечивает высокое разрешение — 720х576. Тепловизор построен на неохлаждаемом болометре, который содержит пиксели размером 17 мкм и фиксирует инфракрасное излучение в диапазоне от 8 до 14 мкм.

Для формирования светового потока, падающего на матрицу тепловизора, применяется фиксированный объектив с фокусным расстоянием 37 мм. Для сжатия получаемого изображения используются кодеки H.264 и MJPEG. При работе по алгоритму H.264 частота кадров может достигать 30 к/с. При использовании MJPEG она составляет не более 15 к/с, при разрешении до 640х480. Тепловизионная камера имеет дополнительный аналоговый видеовыход формата CVBS.

Новый охранный тепловизор рассчитан на решение широкого круга задач по обнаружению людей и автомобилей на открытой местности. Он позволяет оператору увидеть человека на расстоянии до 1,3 км.

В тепловизоре TNO-1050T может быть организовано ведение внутреннего архива. Для этого в нём имеется слот, в который устанавливается карта памяти SD, SDHC или SDXC. Питание на тепловизор подаётся по технологии PoE.

Применяемая в новом тепловизоре видеоаналитика делает работу с ним более эффективной. Устройство детектирует движение в кадре, появление объекта в кадре и пересечение им заданной линии. Кроме того, автоматически обнаруживается попытка вывести тепловизор из строя, потеря сети, конфликт IP-адресов, переполнение карты памяти или ошибка записи на неё.

Очистка формируемого изображения от шумов производится в новой тепловизионной камере с помощью фирменной функции SSNR (Samsung Super Noise Reduction), в которой используется 2D-фильтрация. Тепловизор снабжён одним аудиовходом и одним аудиовыходом. Соответствие модели TNO-1050T спецификациям ONVIF профиля S позволяет использовать её в составе систем видеонаблюдения различных производителей.

Новинка рассчитана на использование вне помещений. Её рабочий диапазон температур — от -40 до +60°C. Защита тепловизора от пыли и влаги соответствует классу IP66, а защита от удара — классу IK10.

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Компания: Hanwha Techwin / Samsung / WiseNet

