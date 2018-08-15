Биометрическую стратегию ругают за отсутствие конкретики

Острую критику продолжает вызывать опубликованная биометрическая стратегия Министерства внутренних дел Великобритании. Эксперты и общественность отмечают, что в документе говорится о расширении внедрения современных технологий идентификации, но отсутствуют предложения по контролю этого процесса и надзору за их использованием.

В документе объявляется о планах создания централизованной биометрической базы данных по гражданам страны. В неё включат идентификационную информацию для распознавания по ДНК, отпечаткам пальцев, лицам и, возможно, голосу.

Единую базу МВД смогут использовать не только правоохранители, но и Пограничная служба Соединённого королевства, Управление виз и иммиграции, а также Иммиграционная полиция. Контракт на создание этой платформы стоимостью $38,6 млн в марте выиграла компания Fujitsu.

Идея централизованной базы быстро нашла негативный отклик со стороны противников излишнего использования технологий идентификации, которым особенно не нравится распознавание лиц. Они отмечают, что создание такой базы неуместно в ситуации, когда распознавание лиц часто выполняется с ошибками, его законодательные основы не очевидны, и оно слишком часто производится без согласия людей.

Авторы документа, в свою очередь, подчёркивают, что появление единой биометрической платформы повысит эффективность работы всех использующих её ведомств. Объём биометрических данных при этом не вырастет. Наоборот, будет устранено их дублирование.

Критики биометрической стратегии отмечают также, что она не содержит указаний на какое-либо направление в политике по данному вопросу на будущее. Авторы ограничились утверждением о необходимости учредить некий совет, который стал бы вырабатывать рекомендации для правительства.

Ранее общественность была недовольна тем, что Министерство внутренних дел медлит с подготовкой биометрической стратегии. Этот процесс тянулся четыре года, и публикация документа произошла на полгода позже, чем планировалось. Тем более возмутительно, по мнению многих, что там оказалось недостаточно конкретики.

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