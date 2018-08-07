Wi-Fi в аэропорту — удобство, несущее угрозу

Аэропорты непреднамеренно, но весьма серьёзно подвергают риску мобильные устройства пассажиров и их облачные приложения. Это происходит из-за того, что в них применяется незащищённая связь по Wi-Fi. Поддерживая качественное покрытие для удобства всех, кто оказался в аэропорту, администрация воздушной гавани мало заботится о безопасности этой связи. Анализ данной ситуации и рейтинг неблагополучности аэропортов США с точки зрения защиты сетей Wi-Fi опубликовала компания Coronet, которая занимается киберзащитой облачных систем.

Чтобы выполнить своё исследование, компания собрала данные от 250 тысяч частных и корпоративных пользователей, которые в ходе путешествий оказывались в 45 наиболее загруженных аэропортах США в пределах пяти месяцев. Далее эти данные анализировались с точки зрения уязвимости устройств и рисков, связанных с сетью Wi-Fi. В результате каждому аэропорту приписан определённый показатель — чем он выше, тем опаснее данная воздушная гавань для сохранности данных пользователя.

Пять аэропортов, имеющих наиболее уязвимую сеть Wi-Fi, — Ньюарк Либерти, Саутуэст Флорида, аэропорт имени Уильяма П. Хобби в Хьюстоне, аэропорт имени Джона Уэйна в округе Ориндж и, с самым уязвимым Wi-Fi, — аэропорт Сан-Диего.

Наименее уязвимый Wi-Fi, по данным исследования, — в аэропортах Сан-Антонио, Вашингтонском имени Даллеса, Нэшвилл, Роли-Дарем. Наилучшим образом обстоит дело в аэропорту Чикаго Мидуэй.

Когда корпоративный пользователь оказывается в аэропорту, где местный Wi-Fi опасен для содержимого его гаджета, он подвергает риску не только себя, но и всю свою компанию. До тех пор, пока каждый аэропорт не применит серьёзный подход и не улучшит кибербезопасность своей сети, ответственность должен проявлять сам пользователь. Ему следует осознавать все риски использования сети Wi-Fi в аэропорту.

Побуждать массы пассажиров вообще не использовать в аэропорту Wi-Fi — бесполезно. Через воздушные ворота перемещается множество деловых людей, которым необходимо постоянно быть «на связи», а обычные пользователи коротают в Интернете долгие часы ожидания. Остаётся пропагандировать средства защиты облачных систем.

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