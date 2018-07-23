Продажи систем безопасности «всё в одном» для умного дома резко вырастут

Продажи систем безопасности типа «всё в одном» для использования в умном доме по итогам текущего года продемонстрируют очень быстрый рост. Их объём увеличится на 26% по сравнению с 2017 годом и составит в 2018 году $3,4 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания The Freedonia Group.

Домашние системы безопасности считаются важнейшим элементом умного дома, с наиболее быстрым ростом объёмов продаж. Пользователи хорошо понимают, почему необходимо иметь их. Системы безопасности они реже, чем другие компоненты умного дома, считают бесполезной игрушкой. При этом спрос на безопасность для умного дома сдерживается тем, что частные пользователи в большинстве своём плохо осведомлены о наличии новинок в этой сфере. Однако возможности интегратора информировать о них тех, кто уже попал в поле его зрения, — достаточно большие.

Устройства «всё в одном» — не самый распространённый вид систем домашней безопасности. Однако темпы роста их продаж являются опережающими. При этом в умном доме, где «всё интегрировано между собой», имеются как устройства «всё в одном», не выходящие за рамки сферы безопасности, например IP-камера со встроенной сиреной, так и выходящие за них, как камера, совмещённая с прибором для контроля состояния воздуха.

Сильным драйвером роста спроса на устройства безопасности типа «всё в одном» является экономия при страховании жилища. Страховщики дают существенную скидку обладателям умного дома, поскольку могут через Интернет получать свежие данные об уровне риска, который имеется в данный момент в конкретном доме. Возможности устройства «всё в одном» в этом вопросе — выше. Пользователь, в свою очередь, заинтересован в поддержании такого устройства в исправном состоянии.

Ещё одним стимулом для приобретения систем «всё в одном» является их меньшая стоимость по сравнению с набором отдельных устройств, выполняющих те же функции. Кроме того, пользователю удобнее иметь дело с одним устройством вместо нескольких разных.

В дальнейшем рост продаж систем безопасности «всё в одном» для умного дома, как считают эксперты, замедлится. Когда пользователи в большинстве своём уже обзаведутся умным домом, они далее будут только расширять его и потому чаще покупать отдельные устройства, а не комбинированные.

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