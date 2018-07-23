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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

СКУД становятся более удобными для пользователя


23.07.2018

В наши дни системы контроля доступа становятся всё более сложнымии насыщенными большим числом разных подсистем. Данная тенденция связана и с общим ростом запроса на безопасность, и с развитием современных технологий — различные виды оборудования всё успешнее взаимодействуют между собой.

Усложнение систем выражается и в росте числа видов считывателей, объединяемых в одной системе, и в широком использовании биометрии, и в обращении к смартфону как средству хранения идентификатора. На критически важных объектах чаще используется мультифакторная аутентификация. В результате появления новых способов аутентификации и их смешения между собой и с традиционными видами ломается консерватизм, присущий СКУД прошлых десятилетий.

Поскольку сложность систем возрастает, усиливается запрос на удобство систем для пользователя, как, впрочем, в какой-то мере и для интегратора. В обращении к биометрии также проявляется это движение к удобству. Однако для того, чтобы стать действительно комфортной для пользователя, ей пришлось претерпеть определённую эволюцию.

Расширяется применение бесконтактных идентификаторов, которые также более удобны для пользователя. При этом увеличивается дальность действия бесконтактных считывателей. Это даёт возможность размещать считыватель так, чтобы он не был виден постороннему человеку, находящемуся рядом и не имеющему прав доступа. Так реализуется принцип «безопасность не должна быть осязаемой», который в случае камеры видеонаблюдения выражается в том, что её размещают на высоте, недосягаемой для поднятой вверх руки.

Переход к смартфону как носителю идентификатора — ещё одно проявление спроса на удобство СКУД, да и безопасности в целом. Оно хорошо коррелирует с формирующейся привычкой пользователя применять свой смартфон «для всего подряд». Человек, который постоянно носит смартфон с собой, удобен для администратора СКУД, чего нельзя сказать о традиционных пользователях, раздражающихся из-за необходимости нигде не забывать карту доступа, теряющих её и передающих друг другу.

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