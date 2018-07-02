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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

СКУД перестаёт быть консервативным сектором индустрии безопасности


02.07.2018

Заказчики систем контроля доступа меняют своё отношение к технологическим новшествам. Несмотря на то, что в наше время сфера СКУД впитала в себя множество инноваций, пользователи все эти годы не испытывали по их поводу энтузиазма, предпочитая проверенные решения. Однако в 2018 году производители и системные интеграторы впервые сообщают о том, что ситуация изменилась.

Одна из таких инноваций связана с использованием смартфона как средства хранения признаков, удостоверяющих права пользователя. Такой переход требует определённой смелости от владельца объекта, поскольку связан с отказом от визуально воспринимаемого идентификатора — карты или бейджа.

Одним из факторов, стимулирующих применение смартфона, стало движение к открытым системам, в противоположность прежней тяге к проприетарным продуктам, которые ранее считались более надёжными. Среди заказчиков утверждается понимание того, что при наличии правильных организационных процедур на открытую систему можно положиться.

Другие сдвиги связаны с беспроводными замками, с миниатюризацией считывателей, использованием биометрии. Немалое влияние на то, в каком направлении идёт эволюция СКУД, как и в случае многих других сфер, оказывает умный дом. В частности, он задаёт тон в вопросе о том, насколько удобной для пользователя может быть система.

Гораздо быстрее, чем рынок СКУД в целом, развивается сектор «контроль доступа как услуга» (ACaaS). Использование облаков повышает шансы малых и средних предприятий-заказчиков на наличие у них качественного контроля доступа. Однако и в сегменте предприятий интерес к услугам хостинга СКУД растёт.

В Европе влияние на рынок СКУД оказывают требования GDPR по защите персональных данных, вступившие в действие в конце мая. Интеграторы должны помочь заказчикам научиться обращаться с персональными данными пользователей как с ценностью, причём имеющей особые свойства. На данном этапе влияние GDPR проявляется, в первую очередь, в том, что многие компании оказались не готовы удовлетворять этим требованиям либо попросту не знают, соответствуют ли они им.

По данным исследовательской компании IHS Markit, мировой рынок СКУД в период до 2021 года будет демонстрировать устойчивый рост в среднем на 6% в год. Этот прогноз подтверждается настроениями игроков рынка — три четверти из них оптимистично оценивают свои перспективы.

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