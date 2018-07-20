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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Искусственный интеллект видит людей сквозь стену


20.07.2018

Исследователи из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект с помощью радиоизлучения определять положение людей, которых не видно через стену. Они использовали искусственную нейронную сеть для анализа радиосигналов, которые обтекают тела людей и определённым образом распределяются в пространстве.

Обычно нейронная сеть использует данные, отобранные человеком. Однако в случае радиосигнала такой отбор затруднителен — человеку не может интерпретировать ту сложную картину, которая при этом возникает. Чтобы решить данную проблему, учёные собирали информацию от беспроводных устройств и камер видеонаблюдения. Они использовали тысячи изображений людей — идущих, разговаривающих, сидящих, открывающих дверь, ожидающих лифта.

Из этих изображений извлекались очертания людей, представленные в виде палочек, изображающих туловище, руки, ноги. Их показывали нейронной сети вместе с записанной при этом картиной радиосигнала. По таким комбинациям сеть училась понимать соответствие между распределением радиосигнала и положением тела человека. Научившись, сеть может по радиосигналу восстанавливать положение человека. Она способна проследить, как человек идёт, останавливается, садится и поднимает руку.

Проект под названием RF-Pose («Радиочастотное позиционирование») возглавляет Дина Катаби, профессор Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта. Вместе со своими коллегами она говорит о возможных применениях нового метода. В частности, он позволит находить людей в ходе спасательных операций. Кроме того, данная технология может послужить основой для нового типа видеоигр. В такой игре её участники будут двигаться по всему зданию.

Учёные также надеются, что с помощью их разработки можно будет следить за пациентами, страдающими болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и всем спектром подобных заболеваний. Система, контролирующая положение тела человека, будет своевременно сообщать тем, кто его опекает, обо всех падениях, случаях выхода пациента за пределы обычной территории обитания и других изменениях. Такой мониторинг поможет врачам лучше понимать, в какой степени прогрессирует болезнь, и точнее подбирать медикаменты.

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