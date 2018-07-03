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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Пользователи готовы применять голосовую верификацию


03.07.2018

Подавляющее большинство пользователей уверены, что распознавание голоса — перспективный способ идентификации, способный в немалой степени заменить собой применяемые в настоящее время. Такие данные путём опроса респондентов из США получила компания Pindrop, производитель систем распознавания речи.

В ходе этого исследования выяснилось, что 81% пользователей считает распознавание голоса полезной формой идентификации личности. Почти половина опрошенных (48%) хотела бы пополнить ряды тех, кто использует данную технологию.

Исследователи, проводившие опрос, имели также возможность сравнить голосовую верификацию с применяемыми ныне способами идентификации клиентов, звонящих по телефону. Нередко пользователи бывают разочарованы теми методами верификации, которые применяются в клиентских отделах различных организаций — телекоммуникационных, медицинских, страховых, финансовых.

По опыту выхода в свой аккаунт в медицинской компании по телефону 28% респондентов остались недовольны тем, как производилась их верификация. Для телевизионных и телекоммуникационных компаний этот показатель близкий — 27%. Среди причин этого недовольства на первом месте (28%) — необходимость отвечать на множество идентификационных вопросов. Забывали правильные ответы на такие вопросы и не были допущены к своему аккаунту 18%.

Несмотря на позитивное отношение к голосовой верификации, на наличие недостатков у этого метода указывают 94% респондентов. Система может плохо работать из-за фоновых шумов — так считает 61% опрошенных. Опасаются столкнуться с невысокой точностью системы 60%. Подозревают, что голос добросовестного пользователя может быть скопирован злоумышленниками и использован для нелегального входа в систему, 48%.

На этом сомнения будущих пользователей систем распознавания голоса не заканчиваются. Перспективу того, что технология окажется плохо приспособленной к восприятию акцента, видят 43%. Считают её попросту небезопасной — 39%. Полагают, что придётся говорить громко и чётко, 36%. На отсутствие информации о том, как работает персональная верификация по голосу, жалуется 31%.

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