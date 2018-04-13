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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Интегратору приходится учитывать динамику «Безопасного города»


13.04.2018

Задача по обеспечению безопасности в масштабах города не только связана необходимостью построить очень большую систему, но и сложна тем, что город всё время меняется. Интегратор, который сможет пойти навстречу этим изменениям и хотя бы в какой-то степени закладывать в создаваемую им систему перспективу этих изменений, добьётся успеха.

Город — сложный организм. В нём есть общественный транспорт, водоснабжение, школы, коммерческие фирмы и многое другое. Необходимо создать единую среду, которая охватывает всё это и будет оставаться по возможности безопасной по мере развития города. Взаимодействовать с этой средой будут городские власти, полиция, пожарные, инженерные службы, коммерческие фирмы и т.д.

Базовое определение безопасного города должно, по идее, гласить, что это такой город, в котором люди чувствуют себя в безопасности. Подобная ситуация считается недостижимой, однако есть в данном определении и рациональный момент — из него вытекает, что безопасность города зависит не только от действий полиции, которая борется с преступностью, но и от более простых вещей. Это и наличие свободных мест на парковках, и правильность работы транспорта, и скорость прибытия скорой помощи и пожарных, и многие другие параметры. Понимание того, в какой пропорции следует стремиться к соблюдению этих условий, становится обязанностью системного интегратора.

По традиции основная роль в обеспечении правопорядка лежит на полиции. Её потребность в наличии городской системы видеонаблюдения является основным драйвером проектов «Безопасный город». Поскольку полиции нужно получать максимальный объём видеоинформации с городских улиц, ей стоит привлекать к сотрудничеству обладателей частных камер — коммерческие фирмы и жителей. В США в последнее время активно развиваются такие программы.

Интегратору следует отслеживать подобные тенденции. И если в том городе или той стране, где он работает, перспектива сотрудничества полиции с обладателями камер кажется фантастической, всё может неожиданно перемениться. Поэтому возможность расширения городской системы видеонаблюдения таким способом следует заложить при её проектировании. Аналогичным образом, интегратор может отслеживать и другие тенденции в развитии городских систем безопасности, которые, возможно, уже проявились где-то далеко от того места, где он работает.

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