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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Найден простой способ обнаружить факт видеосъёмки с беспилотника


21.03.2018

В зашифрованном потоке данных, исходящих из беспилотника, можно находить признаки того, что он производит фотографирование. Как это делать, придумали учёные из израильского «Университета Бен-Гуриона в Негеве».

Огромное количество дронов, расплодившихся повсюду, сулит вторжение в частную жизнь людей, поскольку установленная на аппарате камера может снимать всё из удобной позиции сверху, незаметно для тех, кто внизу.

В мире создано уже немало систем обнаружения беспилотников и их выведения из строя. Разработка израильских специалистов, наоборот, обнаруживает факт видеосъёмки, но не сам беспилотник и, тем более, никак не воздействует на сам выявленный аппарат. Она будет полезна для частного пользователя или небольшой фирмы, у которых нет собственных средств поиска беспилотников.

Для обнаружения факта видеотрансляции с беспилотника необходимо, прежде всего, улавливать трафик, идущий от него к оператору. Исследователи использовали для этого параболическую антенну, подключённую к ноутбуку.

Суть метода — в использовании мерцающего источника яркого света. В случае защиты дома от слежки с беспилотника для этого используются полоски из светодиодов, вывешиваемые на окно. Мерцание этих светодиодов даёт резкие колебания яркости света, который попадает в объектив камеры, установленной на беспилотнике.

Если съёмка ведётся, то мерцание светодиода вызывает резкое изменение распределения яркости в кадре камеры беспилотника и, следовательно, рост битрейта в трафике радиосигнала, который передаётся от него оператору. Антенна улавливает такое возрастание битрейта. Если оно коррелирует по времени со вспышками светодиодов, то можно считать установленным, что извне ведётся съёмка дома. Таким образом, дешифровка передаваемого сигнала в данном случае не нужна.

Для обнаружения слежки с дрона за человеком на улице полоска из светодиодов прикрепляется к его одежде.

Данный метод может быть реализован с помощью любого ноутбука, работающего на ОС Linux. Пользователю не нужно иметь знания по вопросам защиты информации.

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