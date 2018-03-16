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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Обладатели домашних систем безопасности чаще покупают устройства умного дома


16.03.2018

Устройства умного дома уже приходят на рынок безопасности, и интеграторы используют их в работе. При этом многие устройства ещё плохо знакомы пользователям либо уже знакомы, но не рассматриваются ими как нечто полезное. Уровень осведомлённости жителей США о системах умного дома, степень проникновения этих систем в их дома, а также готовность людей покупать интеллектуальное оборудование для своего жилища изучил Интернет-ресурс Security Sales and Integration совместно с исследовательской компанией Parks Associates.

По данным исследования, знакомы со смартфоном 80% домашних обладателей широкополосного подключения к Интернету. Ценным для себя считают его 75%, могут себе позволить — 46%. Для смарт-телевизора эти показатели составили 59, 52 и 39%. Далее, с меньшей известностью и востребованностью, следуют умные часы, программируемые термостаты, голосовые устройства, сетевые камеры (с ними знакомы 30%), видеозвонки, интеллектуальные замки.

Распространённость отдельных устройств умного дома среди обладателей широкополосного подключения варьируется от 7 до 12%, в зависимости от типа устройства. Однако для тех, кто обладает домашней системой безопасности, этот показатель примерно в 2,5% выше для каждого из устройств. Аналогичным образом, намерение в ближайший год купить какое-либо устройство умного дома встречается примерно в два раза чаще у тех, кто имеет систему безопасности.

Объяснений этому несколько. Одно из них состоит в том, что интеграторы домашних систем безопасности постоянно общаются со своими заказчиками и систематически информируют их о новинках в сфере умного дома. Другая возможная причина связана с тем, что систему безопасности имеют люди с более высокими доходами, которые могут себе позволить и устройства умного дома. Кроме того, часто систему безопасности ставят у себя люди, которые интересуются техникой. Они же покупают и системы умного дома.

В настоящее время почти 40% покупок новых систем безопасности сопровождается приобретением хотя бы одного умного устройства. В 70% случаев покупки новой системы безопасности пользователь получает интерактивный доступ к ней через Сеть.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

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Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

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