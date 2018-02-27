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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Искусственный интеллект защитит индустрию безопасности от наплыва больших данных


27.02.2018

Технологии, связанные с искусственным интеллектом, развиваются в настоящее время быстрыми темпами. Интеграторам и поставщикам систем безопасности пора готовиться к тому, что надо будет продавать и устанавливать такие системы — о них будут спрашивать заказчики, и они появятся у конкурентов.

На раннем этапе искусственный интеллект существовал в виде распознавания объектов по аналогии с образцами. Позже он стал строиться с помощью глубокого обучения, основанного на обращении к нескольким уровням абстракции. Сейчас такие системы искусственного интеллекта организуются по принципу нейронных сетей.

Про искусственный интеллект вполне можно сказать, что в безопасности он востребован более, чем во многих других сферах. Ведь безопасность, особенно видеонаблюдение, захлёстывают большие данные. Искусственный интеллект — единственное, что может с ними справиться. Быстро выбирать нужную информацию в общем потоке, среди несущественной, — это то, в чём искусственный интеллект уже сейчас превосходит человеческий разум. В связи с этим среди всех видов безопасности он, прежде всего, утвердится в видеонаблюдении.

Индустрия безопасности накопила огромное количество устройств, успешно собирающих важную информацию — это и камеры видеонаблюдения, и охранные и пожарные извещатели, и считыватели СКУД и многое другое. Теперь производители спешат дополнить их механизмами автоматической оценки событий и, возможно, систематизации информации. По мере того, как они добьются в этом успеха, интеграторам надо будет внедрять такие системы. Очевидно, это потребует выработки новых процедур работы системы безопасности. Диспетчер, получивший тревожное сообщение, должен будет уметь обратиться к искусственному интеллекту за помощью в оценке обстановки.

Пока что искусственный интеллект ещё не достиг того уровня, на котором он сможет начать преображать облик сферы безопасности. Однако наблюдающийся в нём прогресс ведёт к тому, барьеры для его вывода на рынок существенно снизились. В результате возникает множество стартапов, занятых его применением в безопасности. Их усилиями производятся сейчас те изменения, в результате которых сфера безопасности преобразится.

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Передний край

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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