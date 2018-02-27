Искусственный интеллект защитит индустрию безопасности от наплыва больших данных

Технологии, связанные с искусственным интеллектом, развиваются в настоящее время быстрыми темпами. Интеграторам и поставщикам систем безопасности пора готовиться к тому, что надо будет продавать и устанавливать такие системы — о них будут спрашивать заказчики, и они появятся у конкурентов.

На раннем этапе искусственный интеллект существовал в виде распознавания объектов по аналогии с образцами. Позже он стал строиться с помощью глубокого обучения, основанного на обращении к нескольким уровням абстракции. Сейчас такие системы искусственного интеллекта организуются по принципу нейронных сетей.

Про искусственный интеллект вполне можно сказать, что в безопасности он востребован более, чем во многих других сферах. Ведь безопасность, особенно видеонаблюдение, захлёстывают большие данные. Искусственный интеллект — единственное, что может с ними справиться. Быстро выбирать нужную информацию в общем потоке, среди несущественной, — это то, в чём искусственный интеллект уже сейчас превосходит человеческий разум. В связи с этим среди всех видов безопасности он, прежде всего, утвердится в видеонаблюдении.

Индустрия безопасности накопила огромное количество устройств, успешно собирающих важную информацию — это и камеры видеонаблюдения, и охранные и пожарные извещатели, и считыватели СКУД и многое другое. Теперь производители спешат дополнить их механизмами автоматической оценки событий и, возможно, систематизации информации. По мере того, как они добьются в этом успеха, интеграторам надо будет внедрять такие системы. Очевидно, это потребует выработки новых процедур работы системы безопасности. Диспетчер, получивший тревожное сообщение, должен будет уметь обратиться к искусственному интеллекту за помощью в оценке обстановки.

Пока что искусственный интеллект ещё не достиг того уровня, на котором он сможет начать преображать облик сферы безопасности. Однако наблюдающийся в нём прогресс ведёт к тому, барьеры для его вывода на рынок существенно снизились. В результате возникает множество стартапов, занятых его применением в безопасности. Их усилиями производятся сейчас те изменения, в результате которых сфера безопасности преобразится.

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