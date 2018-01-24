Искусственный интеллект приходит в видеонаблюдение

Искусственный интеллект будет приносить реальную пользу там, где он справляется с какой-то задачей лучше, чем человек. В видеонаблюдении таких задач немало. Во-первых, оператор не так хорошо просматривает изображение от многих камер в реальном времени, как это предполагается при проектировании контрольных центров. Во-вторых, объёмы сохранённых видеозаписей сейчас невероятны.

Однако искусственный интеллект — не замена человеку. У него другие возможности — в чём-то он превосходит двуногое существо, в чём-то уступает. Даже если не брать во внимание тот факт, что маркетологи нередко называют искусственным интеллектом просто автоматизированные системы, интегратору надо понимать, в каком именно виде он принесёт пользу конкретному заказчику, помогая обеспечить безопасность его бизнеса и сберечь ресурсы.

На данном этапе своего развития искусственный интеллект строится по принципу нейронной сети. Она подобна головному мозгу человека, в котором по нейронам передаются биоэлектрические сигналы. Нейроны соединяются между собой в узлах, именуемых синапсами. Чтобы подготовить сеть к работе, нужно провести её обучение, в ходе которого в каждом узле будет установлена некая связь между входным и выходным сигналами.

Пока что более отработаны методы построения нейронной сети свёрточного типа. В ней фильтрация сигнала в синапсе выполняется по определённому математическому алгоритму. Обучение такой сети производится медленно. Ей нужно предъявить тысячи, возможно миллионы примеров, отмеченных как «нужные» и «ненужные». Процесс обучения может включать в себя тысячи или миллионы циклов.

В сети импульсного (спайкового) типа каждый синапс получает импульсы из разных нейронов и складывает их, а когда суммарная интенсивность превысит пороговую, выстреливает дальше итоговый импульс. Определяя, какой импульс дал наибольший вклад в общий результат, он повышает его вклад в последующие суммирования. Такой механизм гораздо быстрее даёт результат и, по утверждению ряда экспертов, лучше копирует работу мозга человека.

Соревнование между этими типами сетей, к которому захотят присоединиться и какие-то новые, ещё впереди. А поскольку областью применения коммерческих продуктов с искусственным интеллектом станет не только видеонаблюдение, то будет иметь значение и то, как определённый вид искусственного интеллекта, отработанный в одной сфере, сможет применяться в других.

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