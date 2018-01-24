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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Искусственный интеллект приходит в видеонаблюдение


24.01.2018

Искусственный интеллект будет приносить реальную пользу там, где он справляется с какой-то задачей лучше, чем человек. В видеонаблюдении таких задач немало. Во-первых, оператор не так хорошо просматривает изображение от многих камер в реальном времени, как это предполагается при проектировании контрольных центров. Во-вторых, объёмы сохранённых видеозаписей сейчас невероятны.

Однако искусственный интеллект — не замена человеку. У него другие возможности — в чём-то он превосходит двуногое существо, в чём-то уступает. Даже если не брать во внимание тот факт, что маркетологи нередко называют искусственным интеллектом просто автоматизированные системы, интегратору надо понимать, в каком именно виде он принесёт пользу конкретному заказчику, помогая обеспечить безопасность его бизнеса и сберечь ресурсы.

На данном этапе своего развития искусственный интеллект строится по принципу нейронной сети. Она подобна головному мозгу человека, в котором по нейронам передаются биоэлектрические сигналы. Нейроны соединяются между собой в узлах, именуемых синапсами. Чтобы подготовить сеть к работе, нужно провести её обучение, в ходе которого в каждом узле будет установлена некая связь между входным и выходным сигналами.

Пока что более отработаны методы построения нейронной сети свёрточного типа. В ней фильтрация сигнала в синапсе выполняется по определённому математическому алгоритму. Обучение такой сети производится медленно. Ей нужно предъявить тысячи, возможно миллионы примеров, отмеченных как «нужные» и «ненужные». Процесс обучения может включать в себя тысячи или миллионы циклов.

В сети импульсного (спайкового) типа каждый синапс получает импульсы из разных нейронов и складывает их, а когда суммарная интенсивность превысит пороговую, выстреливает дальше итоговый импульс. Определяя, какой импульс дал наибольший вклад в общий результат, он повышает его вклад в последующие суммирования. Такой механизм гораздо быстрее даёт результат и, по утверждению ряда экспертов, лучше копирует работу мозга человека.

Соревнование между этими типами сетей, к которому захотят присоединиться и какие-то новые, ещё впереди. А поскольку областью применения коммерческих продуктов с искусственным интеллектом станет не только видеонаблюдение, то будет иметь значение и то, как определённый вид искусственного интеллекта, отработанный в одной сфере, сможет применяться в других.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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