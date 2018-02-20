Беспилотники будут выявлять людей на железнодорожных путях

Беспилотники будут патрулировать железную дорогу в городе Брансуик, штат Мэн, и выявлять пассажиров, пересекающих пути. План внедрения такого контроля разработали Департамент полиции округа и Федеральное управление железных дорог США. Проверка будет производиться там, где железная дорога проходит по территории города.

Одновременно проект предусматривает использование беспилотников для борьбы с преступностью. При этом полицейский департамент города станет первым в штате правоохранительным подразделением, применяющим их для изучения потенциально опасной криминальной активности, а не только для исследования мест преступлений или аварий.

С помощью беспилотника полиция сможет обозревать железную дорогу очень быстро, выявляя при этом любые нарушения. Дроны станут патрулировать только железнодорожные пути — они находятся в частной собственности. С помощью аппаратов полиция будет предотвращать несчастные случаи, снижая число людей, которые сокращают себе путь, идя через железную дорогу. Железнодорожная администрация обещает, что использоваться беспилотные летательные аппараты будут только для обнаружения нарушителей.

В Брансуике заканчивается железнодорожная линия Downeaster, ведущая из Бостона, с юго-запада на северо-восток. Она принадлежит компании Amtrak. Имеются планы продлить линию далее, до города Рокленд, и тогда зона ответственности полиции Брансуика удлинится.

Однако детали инициативы пока не ясны. Федеральное финансирование для проекта ещё не одобрено. Полиция должна прежде разработать политику обращения с аппаратами, которая соответствовала бы правилам, составленным Академией криминальной юстиции штата Мэн. Эти правила определяют, как следует хранить записи с камер беспилотников, как обращаться с этими записями, какие параметры каждого вылета должны записываться, как смягчить озабоченность людей относительно рисков вторжения в их частную жизнь, связанных с видеонаблюдением с воздуха.

Если все эти вопросы будут разрешены быстро, то программа начнёт претворяться в жизнь в начале лета.

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