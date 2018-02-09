 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

На рынке безопасности возрастает роль стартапов


09.02.2018

Число стартапов, работающих на мировом рынке безопасности, растёт быстрыми темпами. Такой вывод сделали специалисты исследовательской компании IHS Markit. Например, на рынке домашних камер видеонаблюдения пару лет назад компании, которые существуют менее двух лет, занимали 6%, а сейчас — 9%.

Одной из причин бурного появления новых имён на рынке безопасности стало облегчение доступа к OEM-деятельности в Азии. Эксперты говорят, что никогда ранее найти себе OEM-производителя не было так легко. Предложение со стороны производителей OEM-оборудования стало более широким и разнообразным. Они накопили опыт выпуска продуктов, адресованных американскому и европейскому рынку. Требования OEM-производителей к своим партнёрам минимальны, и даже весьма маленькая компания может выполнить их.

Раньше западные компании мучительно искали баланс между ценой и качеством продукта и с трудом уходили от риска приобрести краденую патентованную технологию. Им приходилось отправлять в Азию своих представителей для постоянного присутствия на предприятиях. Теперь это не нужно, поскольку получила развитие система контроля ситуации на этих предприятиях, виртуальные туры и практика реферирования со стороны третьих лиц.

Всё чаще важные инновации делаются в форме ПО, а не оборудования. В этом случае они не требуют концентрации ресурсов, а потому вполне доступны небольшим фирмам.

Финансирование новых предприятий облегчилось с развитием краудфандинга. Он не только обеспечивает новым фирмам запуск с нуля, но и помогает уже родившимся компаниям выживать в первые годы.

Действуют на рынке и факторы, затрудняющие стартапам жизнь. Профессиональные, состоявшиеся производители систем безопасности продолжают держать в своих руках основную часть рынка. Следовательно, они по-прежнему могут давить на мелкого, в том числе нового производителя с помощью меньшей цены.

С развитием умного дома у пользователя возрастает запрос на совместимость различных устройств. Крупным, традиционным производителям легче достичь её. Если до сих пор успешный стартап мог состояться даже на одном устройстве, точно попавшем в запрос рынка, то в будущем новым игрокам рынка придётся с самого начала выделять средства на интеграцию своих продуктов.

Количество показов: 179

Возврат к списку

Передний край

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Видеоаналитика: Мифы и реальность

Видеоаналитика: Мифы и реальность



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)


Hits 53498832
20900
Hosts 4776568
1566
Visitors 8916992
3211

42

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582