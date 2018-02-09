На рынке безопасности возрастает роль стартапов

Число стартапов, работающих на мировом рынке безопасности, растёт быстрыми темпами. Такой вывод сделали специалисты исследовательской компании IHS Markit. Например, на рынке домашних камер видеонаблюдения пару лет назад компании, которые существуют менее двух лет, занимали 6%, а сейчас — 9%.

Одной из причин бурного появления новых имён на рынке безопасности стало облегчение доступа к OEM-деятельности в Азии. Эксперты говорят, что никогда ранее найти себе OEM-производителя не было так легко. Предложение со стороны производителей OEM-оборудования стало более широким и разнообразным. Они накопили опыт выпуска продуктов, адресованных американскому и европейскому рынку. Требования OEM-производителей к своим партнёрам минимальны, и даже весьма маленькая компания может выполнить их.

Раньше западные компании мучительно искали баланс между ценой и качеством продукта и с трудом уходили от риска приобрести краденую патентованную технологию. Им приходилось отправлять в Азию своих представителей для постоянного присутствия на предприятиях. Теперь это не нужно, поскольку получила развитие система контроля ситуации на этих предприятиях, виртуальные туры и практика реферирования со стороны третьих лиц.

Всё чаще важные инновации делаются в форме ПО, а не оборудования. В этом случае они не требуют концентрации ресурсов, а потому вполне доступны небольшим фирмам.

Финансирование новых предприятий облегчилось с развитием краудфандинга. Он не только обеспечивает новым фирмам запуск с нуля, но и помогает уже родившимся компаниям выживать в первые годы.

Действуют на рынке и факторы, затрудняющие стартапам жизнь. Профессиональные, состоявшиеся производители систем безопасности продолжают держать в своих руках основную часть рынка. Следовательно, они по-прежнему могут давить на мелкого, в том числе нового производителя с помощью меньшей цены.

С развитием умного дома у пользователя возрастает запрос на совместимость различных устройств. Крупным, традиционным производителям легче достичь её. Если до сих пор успешный стартап мог состояться даже на одном устройстве, точно попавшем в запрос рынка, то в будущем новым игрокам рынка придётся с самого начала выделять средства на интеграцию своих продуктов.

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