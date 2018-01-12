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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Высокая стоимость умных дверных замков сдерживает их распространение


12.01.2018

В 2021 году в мире будет продано 1,68 млн умных замков. Такой прогноз даёт исследовательская компания Parks Associates. Годовой объём продаж этих устройств к 2021 году достигнет $357 млн, в то время, как в 2017 году он составит $207 млн. Иными словами, объём продаж увеличится за этот период более, чем на 70%.

Умный замок его владелец открывает командой со смартфона, при желании передавая управление им другому человеку. Это устройство сохраняет записи обо всех событиях. Некоторые эксперты полагают, что именно через интеллектуальный замок лучше всего приобщать пользователей к умному дому.

Привлекательность умного замка как средства обеспечения домашней безопасности и комфорта растёт. Главным препятствием для его массового распространения остаётся высокая цена. Многие потребители не приемлют той большой разницы между стоимостью умных и обычных замков, которая имеет место на рынке.

Половина пользователей считает, что не может позволить себе покупку умного дверного замка и дверного видеозвонка. В этом — существенный вызов для рынка. Средняя цена умного замка — $220, а обычного — $80-100. Энтузиасты, которые стремятся поскорее использовать инновации, давно осознали ценность этих устройств, но в глазах большинства их стоимость неоправданно высока.

У потребителя существуют также опасения относительно защищённости беспроводной связи с умным замком, особенно недорогим, работающим по протоколу Bluetooth. Хакер может вскрыть умный замок, и в этом отношении он хуже обычного.

Выполняя своё исследование, эксперты также установили, что в США 34% пользователей широкополосного подключения имели проблемы с работой устройств умного дома. Более 30% владельцев системы Amazon Echo регулярно используют персонального помощника для контроля устройств умного дома. Сервис, который обеспечит техподдержку умных устройств, считают привлекательным 47% пользователей.

Каждый пятый пользователь широкополосного подключения в США хотел бы иметь умный бытовой электронный прибор. Однако эксперты, проводившие исследование, полагают, что к настоящему моменту уровень проникновения технологий умного дома — менее 5%.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

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АТАКА ДРОНОВ

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БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

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