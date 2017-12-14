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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Приобщать потребителя к умному дому лучше всего через интеллектуальный замок


14.12.2017

Подходящей «точкой входа» в мир умного дома для домашнего пользователя является интеллектуальный замок. Через это устройство пользователь быстро приобщится к миру современного Интернета вещей и приобретёт вкус к покупке других умных систем.

Интеллектуальный замок открываться со смартфона владельца по команде. Он автоматически хранит историю всех совершаемых с ним действий и позволяет передавать управление им другому человеку.

Различные исследователи неоднократно отмечали, что безопасность является самой важной для большинства пользователей функцией умного дома. При этом замок — простейшее и наиболее распространённое средство домашней безопасности. Именно сочетание этих двух обстоятельств выводит замок на первые роли в процедуре приобщения пользователя к умному дому.

Решившись на установку умного замка, пользователь затем постепенно узнает, сколь обширное пространство для реализации различных сложных сценариев открывает его интеграция с другими системами умного дома. Отпирание умного замка — удалённое или на месте — может давать старт замысловатой цепочке событий, таких как включение света или разогрев пищи. Иными словами, особая роль интеллектуального замка состоит в том, что в момент возвращения хозяина он способен превращаться в центр управления умным домом. Вовлекаясь в эту игру, пользователь постепенно станет апологетом жилища, напичканного технологиями, — на радость интегратору, которому он принесёт при этом свои денежки.

Что же должен делать в связи с этим интегратор? Для начала, просто показать потенциальному пользователю возможности умного замка. При этом обеспечить разнообразие его моделей в своём ассортименте. И, наконец, вовремя «врезать» умный замок в сердцевину своего канала продаж.

Поскольку рынок умного дома — достаточно новый, входят на него массами не только потребители, но и сами интеграторы. Для них умный замок тоже может стать «входным» устройством. Вместе со своими первыми клиентами они повторят тот же путь — сначала освоение возможностей замка, открываемого со смартфона, затем установка других систем умного дома, с которыми замок может взаимодействовать.

Следом подтянутся компании из других сегментов рынка. Например, у тех, кто ранее занимался продажей обычного дверной фурнитуры, появляется хороший способ перейти в разряд поставщиков систем умного дома. Для них умный замок также станет «входным» устройством.

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