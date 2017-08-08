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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Квитанции на штрафы из дорожной системы видеонаблюдения аннулировали из-за вируса


08.08.2017

Сотни квитанций на штрафы, выписанных дорожной системой видеонаблюдения в Австралии, были вынужденно аннулированы полицией. Случилось это из-за того, что в систему проник вирус WannaCry, эпидемия которого наблюдалась этим летом.

Полностью отменены 1643 квитанции. Кроме того, действие ещё 8000 квитанций временно приостановлено. Все они были выписаны с помощью камер видеонаблюдения, которые фиксируют проезд на красный свет и превышение скорости в составе транспортной системы Redflex, охватывающей дорожную сеть штата Виктория.

По словам представителей полиции, изначально следы присутствия вируса WannaCry были выявлены в 55 инфицированных камерах. Однако позже стало понятно, что общее число камер, в которые он попал, — 280.

Вирус WannaCry — это «рансомварь», то есть вредоносный код, который занимается вымогательством. Путём шифрования данных он блокирует работу важного информационного ресурса, функционирующего на ОС Microsoft Windows, и требует денег за восстановление доступа к нему, точнее, за расшифровку данных. При этом платежи принимаются через биткоины.

Дорожные камеры, пострадавшие от вируса, не подключены к Интернету. Однако обслуживающий персонал в ходе каких-то работ временно подключал их через порт USB, непреднамеренно вызвав, таким образом, проникновение вируса в камеры. Попав в камеры, вирус не оказал влияния на правильность работы всей системы в целом.

Теперь полиции приходится действовать крайне осторожно. Её задача — восстановить доверие общественности к системе. Оно было отчасти подорвано из-за того, что случившееся стало известно далеко не сразу, а лишь после того, как об инциденте сообщила радиостанция 3AW, которая вещает из Мельбурна.

Те почти 8 тысяч квитанций, действие которых приостановлено, полиция рассчитывает позже пустить в дело. Прежде, однако, придётся проверить, правильно ли работали те камеры, с помощью которых они были выписаны. В целом же в полиции считают, что имеющаяся в штате дорожная система видеонаблюдения — одна из лучших в мире, и очень сожалеют о случившемся.

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Передний край

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