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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Страховщик судится из-за неправильно установленных пожарных спринклеров


18.07.2017

Гражданский иск на сумму $5,2 млн из-за неправильной установки автоматических пожарных спринклеров предъявлен в городе Титусвилл, штат Пенсильвания. В такую сумму истец оценивает предполагаемую халатность проектировщиков системы пожаротушения и подрядчиков. Он утверждает, что они неправильно оснастили здание Titusville Towne Square, в котором два года назад случился пожар.

Истцом по делу, которое рассмотрит суд округа Крофорд, выступает страховая компания Erie Insurance Exchange. Она выплатила страховку своим клиентам, понёсшим убытки от пожара, после чего к ней перешло право взыскивать эти убытки с тех, кто виновен в пожаре. Таковыми она считает архитектурное бюро, инжиниринговую фирму, компанию, которая занимается системами отопления, вентиляции и кондиционирования, подрядчика, установившего эти системы, строительную фирму. Они обвиняются в пренебрежительном отношении к размещению спринклеров и, как следствие, срыве условий контракта.

Ещё один ответчик — Кристина Шнейдер, владеющая соседним зданием и обвиняемая истцом в пренебрежении нормами безопасности. Пожар начался в её доме 17 марта 2015 года и затем перекинулся на Titusville Towne Square. Его потушили, но на следующий день он опять разгорелся, и пожарным пришлось приезжать снова. Истец утверждает, что пожар возобновился там же, где начался.

В иске, содержащем целых 17 пунктов, говорится, что спринклерная система была спроектирована и установлена неправильно — она не защитила пустое пространство над потолком четвёртого этажа, в котором имелись балки крыши и другие сгораемые элементы. Ещё одно обвинение состоит в том, что здание не соответствует пожарным нормативам. Виновата, по мнению истца, и хозяйка здания, из которого пришёл пожар, — она не установила ни пожарную сигнализацию, ни систему пожаротушения.

После пожара Erie Insurance выплатила своим клиентам, которые были в ней застрахованы, $5246 662,15. Теперь она хочет, чтобы ответчики возместили ей эту сумму с набежавшими процентами, а также гонорары адвокатов и другие расходы, компенсацию которых суд сочтёт уместной. Дата начала процесса пока не назначена.

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