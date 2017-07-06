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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Голосовой помощник закроет беспроводный замок


06.07.2017

Дверные замки с кодовым набором, которые выпускаются под маркой Kwikset, теперь можно закрывать с помощью голосового помощника Alexa от компании Amazon. Чтобы сделать это, достаточно просто сказать: «Алекса, закрой мою дверь».

Нововведение распространяется на наиболее современные модели замков — SmartCode 910, 912, 914 и 916. Закрывать их с помощью голоса смогут те пользователи, которые управляют своими домашними устройствами через концентратор SmartThings от компании Samsung или Wink от компании Wink. Появление голосового способа для запирания замков стало возможным после того, как компания Amazon выпустила новый интерфейс для программирования приложений (API), который позволяет организовать контроль умных замков через концентраторы SmartThings и Wink.

Управление голосом избавляет пользователя от необходимости закрывать замок через приложение. Прогнозы говорят, что в самое ближайшее время голосовой интерфейс приобретёт в умном доме очень большое значение.

Под торговой маркой Kwikset выпускает свою продукцию компания Spectrum Brands. Замки SmartCode взаимодействуют с другими устройствами умного дома по технологии Home Connect по беспроводным протоколам Zigbee и Z-Wave. Хозяин дома может дистанционно открывать и закрывать замок, проверять его состояние и получать от него уведомления о событиях.

Модели 910 и 912 — устройства с клавиатурой на пять клавиш и кнопкой закрывания. У замка 910 два исполнения — традиционное и современное, а в замке 912 имеется дверная ручка. Замок SmartCode 914 снабжён клавиатурой на 10 клавиш, а замок SmartCode 916 — сенсорным экраном. По фирменной технологии SecureScreen модель SmartCode 916 защищена от определения набираемого кода злоумышленником или хулиганом по замасленности участков сенсорного экрана.

Возможность открывать замок голосом в новом программном интерфейсе от компании Amazon не предусмотрена. Тем самым квартирные воры лишаются нового, перспективного для них направления — пытаться открывать голосом чужие замки. В том, что такие умельцы, по аналогии с мастерами отмычки, рано или поздно появились бы, сомневаться не приходится.

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Передний край

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