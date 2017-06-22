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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Торговый персонал стал воровать чаще


22.06.2017

В последние годы ритейлеры стали относиться к торговым потерям как к неизбежному злу: чаще всего их заранее планируют и даже закладывают в цену товара. Таким образом, хищения фактически совершаются из кармана покупателей — и речь идёт о громадных суммах.

По данным масштабного исследования потерь в торговле, в ходе которого были собраны данные по 23 американским крупным торговым сетям, совокупный годовой оборот которых превышает 370 миллиардов долларов, а общее количество торговых точек составляет 16038. Само исследование, 29-е по счёту, проводится ежегодно компанией Jack L. Hayes International. Наиболее неожиданным выводом, сделанным по результатам анализа данных, стал почти десятипроцентный рост количества задержаний недобросовестных сотрудников торговых сетей. При этом объём взысканных с обманщиков средств вырос на 9,3%. При этом общее количество покупателей, задержанных за кражи в торговых залах, чуть снизилось (на 0,2%).

Исследование также выявило следующее:

  • суммарное количество задержанных покупателей и сотрудников торговых предприятий составило 438 082 — по сравнению с 2015 годом рост составил лишь 1%;
  • с задержанных с поличным было взыскано более 120 миллионов долларов — рост на 2,5%;
  • с покупателей, совершивших кражи, было взыскано 78 миллионов долларов — снижение на 0,9%;
  • сумма невозвратных потерь от покупательских краж составила 163 миллиона долларов;
  • за кражи и махинации с товарами было задержано 53 786 сотрудников торговых сетей — рост на 9,9%;
  • с недобросовестных сотрудников было взыскано свыше 42 миллионов долларов— рост на 9,3%;
  • в кражах товара был уличён каждый 27-й сотрудник торговых точек (пропорция выведена по совокупности более чем в 1,4 миллиона работников);
  • о повышении цифр потерь сообщили 56,5% опрошенных руководителей предприятий ритейла, остальные рапортуют о том, что потери остались на прежнем уровне либо снизились.

Выявленная исследованием динамика роста потерь и перераспределение доли участия в воровстве между покупателями и продавцами позволяют предположить, что спрос на технические средства предотвращения торговых потерь в ближайшие годы будет расти. И это создаёт целый ряд возможностей игрокам отрасли безопасности, ориентированным на вертикальный рынок ритейла.

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