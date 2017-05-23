 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Умный дом превзойдёт обычные системы к 2025 году


23.05.2017

Степень проникновения умного дома по всему миру достигнет к 2018 году 3%. Согласно прогнозу исследовательской компании IHS Markit, такую долю составят те жилища, в которых применяются эти технологии. К 2025 году данный показатель вырастет до 7%. Именно тогда количество семей, в которых используется умный дом на основе профессионального мониторинга, превысит число тех, у кого мониторинг ведётся с помощью традиционных систем безопасности.

По мнению экспертов, проводивших исследование, для того, чтобы скорость распространения умного дома сохранилась на текущем уровне, поставщикам систем умного дома придётся, приложить усилия. Одна из угроз их доходам исходит со стороны систем для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY). На это поставщики должны ответить, вводя гибкие методы тарификации услуг.

Например, можно производить профессиональную установку системы, после которой заказчик сам выполняет мониторинг, и, наоборот, самостоятельную установку системы заказчиком с последующим профессиональным мониторингом. Однако недостаток всех подобных моделей по сравнению с традиционными — в оттоке клиентов и в высокой стоимости их приобретения. Кроме того, в краткосрочной перспективе эти модели менее выгодны для поставщиков услуг.

Сначала, чтобы вовлечь нового пользователя в умный дом, поставщик услуг предлагает ему нечто из этой сферы, что решит его конкретную проблему. Именно поэтому наибольшее важное применение умного дома — безопасность. На последующих этапах поставщик на ранее проданную пользователю основу накладывает прочие подсистемы, интегрированные с ней.

Поскольку набор устройств для такой интеграции будет самым разным для различных потребителей, выгоду в среднесрочной перспективе получат те поставщики, которые способны на инновации и могут быстро осваивать продукцию новых для себя производителей.

В деле интеграции столь разных подсистем, как безопасность, энергосбережение, домашний кинотеатр и другие важна квалификация поставщика. Она станет основой для получения им значительных доходов в долгосрочной перспективе.

Количество показов: 62

Возврат к списку

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.


Hits 47580719
18087
Hosts 4387301
988
Visitors 8075700
2330

51

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582