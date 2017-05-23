Умный дом превзойдёт обычные системы к 2025 году

Степень проникновения умного дома по всему миру достигнет к 2018 году 3%. Согласно прогнозу исследовательской компании IHS Markit, такую долю составят те жилища, в которых применяются эти технологии. К 2025 году данный показатель вырастет до 7%. Именно тогда количество семей, в которых используется умный дом на основе профессионального мониторинга, превысит число тех, у кого мониторинг ведётся с помощью традиционных систем безопасности.

По мнению экспертов, проводивших исследование, для того, чтобы скорость распространения умного дома сохранилась на текущем уровне, поставщикам систем умного дома придётся, приложить усилия. Одна из угроз их доходам исходит со стороны систем для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY). На это поставщики должны ответить, вводя гибкие методы тарификации услуг.

Например, можно производить профессиональную установку системы, после которой заказчик сам выполняет мониторинг, и, наоборот, самостоятельную установку системы заказчиком с последующим профессиональным мониторингом. Однако недостаток всех подобных моделей по сравнению с традиционными — в оттоке клиентов и в высокой стоимости их приобретения. Кроме того, в краткосрочной перспективе эти модели менее выгодны для поставщиков услуг.

Сначала, чтобы вовлечь нового пользователя в умный дом, поставщик услуг предлагает ему нечто из этой сферы, что решит его конкретную проблему. Именно поэтому наибольшее важное применение умного дома — безопасность. На последующих этапах поставщик на ранее проданную пользователю основу накладывает прочие подсистемы, интегрированные с ней.

Поскольку набор устройств для такой интеграции будет самым разным для различных потребителей, выгоду в среднесрочной перспективе получат те поставщики, которые способны на инновации и могут быстро осваивать продукцию новых для себя производителей.

В деле интеграции столь разных подсистем, как безопасность, энергосбережение, домашний кинотеатр и другие важна квалификация поставщика. Она станет основой для получения им значительных доходов в долгосрочной перспективе.

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