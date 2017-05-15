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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Интеллектуальное освещение расширяет функционал систем безопасности


15.05.2017

Специалистам хорошо известно, насколько большую роль играет в безопасности правильное освещение объекта. Особенно важно оно для сферы видеонаблюдения. В последнее время на первый план в системах освещения, применяемых совместно с системами безопасности, выходит его интеллектуальная составляющая.

Перевод объекта на интеллектуальное освещение открывает новые возможности в обеспечении его безопасности. Устройства, которые можно включить в состав такой системы — датчики освещённости, датчики присутствия людей, приборы для контроля состава воздуха, детекторы дыма и т.д. — могут взаимодействовать с системой безопасности и обеспечивать в ней определённый функционал.

Датчик присутствия человека, например, в такой системе уже не просто включает свет. Он сообщает о том, что в некотором удалённом помещении находится работающий человек. Сотрудники службы безопасности будут знать об этом. Они внимательнее проследят за данным помещением, в первую очередь с помощью видеонаблюдения. Они также нанести туда визит, чтобы дать человеку почувствовать, что он, как и всё в этом здании, — под надёжной охраной.

Подсветка потолка или другой заметной части интерьера может служить для информирования людей при чрезвычайных ситуациях. Например, красному цвету естественно сопоставить сигнал к эвакуации, жёлтому — необходимость укрываться на месте, зелёному — «всё в порядке». Красное мерцание покажет небезопасные места, например дверь, которую нельзя открывать. В целом система оповещения может быть тесно интегрирована с освещением.

Поскольку интеллектуальное освещение хорошо сочетается с современными представлениями об удобстве и красоте интерьера, расходы на него на многих объектах не особо превзойдут те суммы, которые и так предполагается потратить. В связи с этим такие системы сулят быстрый возврат инвестиций. Дополнительная экономия возникнет за счёт широкого использования технологии PoE для подачи питания на источники света. Многие эксперты рекомендуют в системах видеонаблюдения делать освещение светодиодным.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

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Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.


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