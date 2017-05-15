Интеллектуальное освещение расширяет функционал систем безопасности

Специалистам хорошо известно, насколько большую роль играет в безопасности правильное освещение объекта. Особенно важно оно для сферы видеонаблюдения. В последнее время на первый план в системах освещения, применяемых совместно с системами безопасности, выходит его интеллектуальная составляющая.

Перевод объекта на интеллектуальное освещение открывает новые возможности в обеспечении его безопасности. Устройства, которые можно включить в состав такой системы — датчики освещённости, датчики присутствия людей, приборы для контроля состава воздуха, детекторы дыма и т.д. — могут взаимодействовать с системой безопасности и обеспечивать в ней определённый функционал.

Датчик присутствия человека, например, в такой системе уже не просто включает свет. Он сообщает о том, что в некотором удалённом помещении находится работающий человек. Сотрудники службы безопасности будут знать об этом. Они внимательнее проследят за данным помещением, в первую очередь с помощью видеонаблюдения. Они также нанести туда визит, чтобы дать человеку почувствовать, что он, как и всё в этом здании, — под надёжной охраной.

Подсветка потолка или другой заметной части интерьера может служить для информирования людей при чрезвычайных ситуациях. Например, красному цвету естественно сопоставить сигнал к эвакуации, жёлтому — необходимость укрываться на месте, зелёному — «всё в порядке». Красное мерцание покажет небезопасные места, например дверь, которую нельзя открывать. В целом система оповещения может быть тесно интегрирована с освещением.

Поскольку интеллектуальное освещение хорошо сочетается с современными представлениями об удобстве и красоте интерьера, расходы на него на многих объектах не особо превзойдут те суммы, которые и так предполагается потратить. В связи с этим такие системы сулят быстрый возврат инвестиций. Дополнительная экономия возникнет за счёт широкого использования технологии PoE для подачи питания на источники света. Многие эксперты рекомендуют в системах видеонаблюдения делать освещение светодиодным.

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