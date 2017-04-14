Освещение в системах видеонаблюдения лучше делать светодиодным

Интеграторы и заказчики при построении систем видеонаблюдения не должны недооценивать преимущества светодиодных источников света. Об этом говорят многие эксперты, ссылаясь на вполне очевидный факт: хорошее освещение тех сцен, которые снимают телекамеры, — одна из основных предпосылок успешной работы системы видеонаблюдения.

Недооценка светодиодных источников делается не сознательно и не из принципиальных соображений. Слишком часто освещение получается слабым и даже ущербным из-за того, что интегратор не желает тратить силы, а заказчик — средства на то, чтобы вместе с установкой системы видеонаблюдения переоборудовать и свет на объекте, так, чтобы эти две системы хорошо сочетались между собой. Часто расположение камер просто подгоняется под уже имеющееся освещение.

Светодиодные источники как компоненты системы видеонаблюдения имеют несколько преимуществ перед лампами накаливания и люминесцентными лампами. Проявляются эти преимущества по-разному, в зависимости от того, о каком решении для нужд безопасности идёт речь.

Одним из таких преимуществ является возможность точно выставить положение каждого отдельного светодиода и создать именно то освещение, которое требуется в каждом конкретном случае. Яркий, равномерный свет, идущий на снимаемые предметы со стороны расположения камеры, возможно, из нескольких точек, позволяет получать информативное, проработанное изображение, несущее в себе максимум полезной информации.

Лампу накаливания светодиодный источник существенно превосходит по эффективности расхода энергии. Большая часть мощности питания, подаваемого на светодиод, преобразуется в свет. У лампы накаливания существенная доля идёт в тепло. Помимо расхода электроэнергии, это нередко создаёт неудобства для интегратора, который распределяет освещение по объекту — бывает, что лампа накаливания в какой-то точке не может находиться именно из-за того, что в этом месте значительный нагрев непозволителен.

Люминесцентная лампа невыгодно отличается от светодиода по длительности достижения полной яркости после включения. Это важно там, где освещение активируется по сигналу тревоги.

Оба альтернативных ему источника светодиод существенно превосходит по сроку службы. На светодиоды легко подать питание по технологии PoE. Их просто сделать взрывозащищёнными. Наконец, с их участием можно выстроить такой интерьер, в который хорошо впишутся даже сами камеры.

Количество показов: 358

