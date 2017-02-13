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Как защищать камеры видеонаблюдения от сетевых атак


13.02.2017

Необходимость серьёзно подумать о защите систем видеонаблюдения от сетевых атак надвигалась на интеграторов и конечных пользователей постепенно. Решающим моментом стала DDoS-атака в сентябре 2016 года, произведённая с помощью вредоносного кода Mirai. В ней сотни тысяч телекамер и других устройств из систем видеонаблюдения выступили в роли средств нападения на определённые цели.

К счастью, имеется ряд простых мер, которые мало что гарантируют, но сильно понижают вероятность того, что данная IP-камера может попасть в лапы злоумышленникам. Первое, что нужно сделать, — заняться паролем, который даёт доступ к браузеру камеры. Пары «логин — пароль», заданные по умолчанию, такие, как «admin и admin», «root и pass», «admin и 123456» — это надёжный способ оставить камеру беззащитной перед хакерами.

Пароли должны быть не только сложными, но и хорошо управляемыми. Нет ничего хуже, чем потерять пароль и потом мучительно восстанавливать его. Кроме того, пароли нужно надёжно хранить, но это уже вопрос из сферы не сетевого, а физического доступа.

Камеры видеонаблюдения более уязвимы, если они находятся в общей сети и не выделены в отдельную подсистему. Такое чаще наблюдается в небольших компаниях. У крупного заказчика дело с выделением отдельной подсистемы обстоит лучше. Здесь создаётся виртуальная локальная компьютерная сеть (VLAN), которая имеет защищённое соединение с Интернетом.

В дополнение к паролям, которые защищают отдельные камеры, можно применять ещё один общий пароль для системы. Он должен быть достаточно сложным, и его необходимо часто менять. Это — дополнительный уровень защиты.

Многие IP-камеры поддерживают шифрование по протоколу SSL. Это особенно важно при использовании облачных сервисов.

Распространённым способом подключения к телекамерам стали мобильные устройства, которые сами по себе не защищены. Для ограничения доступа к ним всё шире применяются биометрические методы, обычно в сочетании с паролями.

Выделяя порты для связи камеры с остальной системой видеонаблюдения и с мобильными устройствами, следует исключить возможность проникновения в них через остальные порты. Для этого может использоваться межсетевой экран

При ещё более серьёзном подходе может применяться система обнаружения атак, которая не только отследит попытки внешнего воздействия на систему, в том числе сканирования портов, но и в реальном времени оповестит о них оператора видеонаблюдения.

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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.


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