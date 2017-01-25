Передовые камеры позволяют снизить число ложных тревог в уличных системах видеонаблюдения

Надёжное уличное видеонаблюдение часто сводится к тому, чтобы своевременно сообщать службе безопасности о вторжениях и позволять ей в реальном времени отслеживать происходящее. Одной из основных помех в этом являются ложные тревоги.

Пагубное значение ложных тревожных сигналов трудно переоценить. Когда служба безопасности получает их в больших количествах, она перестаёт реагировать на настоящие тревоги. Однако современные технологии дают интегратору широкий спектр средств, позволяющих свести «ложняки» к минимуму.

Один из способов повышения надёжности детектирования вторжений на объект связан с тем, что в последние годы уверенно снижается стоимость тепловизоров. Это средство мониторинга открытых пространств особенно хорошо при использовании именно в автоматическом режиме. Тепловизор — почти идеальный обнаружитель человека, который игнорирует различные источники света, тени, отражение от воды и другие помехи. Эксперты отмечают, что постепенно тепловизор из средства ночного видения превращается в круглосуточный инструмент.

Камера для охраны внешнего периметра может считаться достаточно умной лишь в случае, если она способна отличать крупные движущиеся объекты, находящиеся далеко, в первую очередь человека и автомобиль, от мелких, расположенных близко. Одним из способов научить её делать это является «георегистрация» — привязка изображения к координатной сетке, наложенной на местность с помощью GPS. В таком случае появление перед камерой мелкого животного, имеющего маленький линейный размер, но большой угловой, система сможет проигнорировать.

Ложные тревоги возникают также из-за дрожания камеры, вызванного ветром или вибрацией каких-либо моторов и механизмов. Лучший способ исключить этот фактор — программная стабилизация изображения, которая реализована во многих современных камерах.

Точность обнаружения людей на охраняемом объекте намного выше, если алгоритмы видеоаналитики работают в самой камере, а не на сервере. Сжатие, которому подвергается изображение перед трансляцией на сервер, негативно влияет на качество видеоанализа.

Устанавливая камеру, важно правильно определить ближнюю и дальнюю границу той зоны, в которой она сможет обнаруживать движение. Дальняя граница задаётся расстоянием, на котором идущий прямо на камеру человек ещё не будет обнаружен. Наличие ближней границы является следствием того, что человек, находящийся совсем близко к камере, не попадает в поле её зрения.

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