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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Передовые камеры позволяют снизить число ложных тревог в уличных системах видеонаблюдения


25.01.2017

Надёжное уличное видеонаблюдение часто сводится к тому, чтобы своевременно сообщать службе безопасности о вторжениях и позволять ей в реальном времени отслеживать происходящее. Одной из основных помех в этом являются ложные тревоги.

Пагубное значение ложных тревожных сигналов трудно переоценить. Когда служба безопасности получает их в больших количествах, она перестаёт реагировать на настоящие тревоги. Однако современные технологии дают интегратору широкий спектр средств, позволяющих свести «ложняки» к минимуму.

Один из способов повышения надёжности детектирования вторжений на объект связан с тем, что в последние годы уверенно снижается стоимость тепловизоров. Это средство мониторинга открытых пространств особенно хорошо при использовании именно в автоматическом режиме. Тепловизор — почти идеальный обнаружитель человека, который игнорирует различные источники света, тени, отражение от воды и другие помехи. Эксперты отмечают, что постепенно тепловизор из средства ночного видения превращается в круглосуточный инструмент.

Камера для охраны внешнего периметра может считаться достаточно умной лишь в случае, если она способна отличать крупные движущиеся объекты, находящиеся далеко, в первую очередь человека и автомобиль, от мелких, расположенных близко. Одним из способов научить её делать это является «георегистрация» — привязка изображения к координатной сетке, наложенной на местность с помощью GPS. В таком случае появление перед камерой мелкого животного, имеющего маленький линейный размер, но большой угловой, система сможет проигнорировать.

Ложные тревоги возникают также из-за дрожания камеры, вызванного ветром или вибрацией каких-либо моторов и механизмов. Лучший способ исключить этот фактор — программная стабилизация изображения, которая реализована во многих современных камерах.

Точность обнаружения людей на охраняемом объекте намного выше, если алгоритмы видеоаналитики работают в самой камере, а не на сервере. Сжатие, которому подвергается изображение перед трансляцией на сервер, негативно влияет на качество видеоанализа.

Устанавливая камеру, важно правильно определить ближнюю и дальнюю границу той зоны, в которой она сможет обнаруживать движение. Дальняя граница задаётся расстоянием, на котором идущий прямо на камеру человек ещё не будет обнаружен. Наличие ближней границы является следствием того, что человек, находящийся совсем близко к камере, не попадает в поле её зрения.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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