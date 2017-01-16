Облачная СКУД выгодна и заказчику, и интегратору

Облачные технологии прочно входят в сферу безопасности. Не миновала такая участь и сегмент систем контроля и управления доступом (СКУД). Ни прошедший 2016 год, ни наступивший 2017 не являются особенными в этом плане. Просто на рубеже годов специалисты склонны больше рассуждать о перспективах новых технологий.

Выведение контроля доступа на аутсорсинг, которое достигается через подключение к облакам, избавляет заказчика от необходимости держать в своём штате отдельного сотрудника, занятого администрированием СКУД. Если в малых фирмах такой сотрудник может быть обременительным для бюджета, то средние, а порой и крупные организации получат за счёт перехода на аутсорсинг более профессиональное обслуживание, поскольку их делами будет заниматься специализированная компания, работающая в сфере безопасности.

Проверка работоспособности системы, добавление в неё новых пользователей, их удаление, изменение их прав, перепрограммирование точек доступа производятся в облачной СКУД удалённо, в любое время суток. Более удобным становится и получение отчётов о работе системы, которое также выполняется дистанционно. Заказчик может полностью перепоручить работу с этими отчётами провайдеру услуг и заглядывать в них только в случае возникновения нештатных ситуаций.

Использование облачной СКУД снижает для обслуживающего персонала частоту посещения объекта — значительная часть диагностики оборудования может выполняться дистанционно. Периодическое выполнение такой диагностики позволяет на ранней стадии выявлять все возможные проблемы, что также является важным преимуществом облачной СКУД. Обновление ПО, под которым работает это оборудование, также выполняется в данном случае удалённо и автоматически.

Если компания оказывает своим клиентам услуги по обеспечению работы облачной СКУД, то это означает, что значительную часть своих доходов она получает на повременной основе. Это даёт ей большую финансовую стабильность.

От заказчика для перехода на облачную СКУД, как, впрочем, и на облачное видеонаблюдение, требуется лишь совсем маленький «слом сознания» — надо отдать свою безопасность в руки сторонней организации. Однако для многих такой шаг остаётся непосильным.

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