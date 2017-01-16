 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Облачная СКУД выгодна и заказчику, и интегратору


16.01.2017

Облачные технологии прочно входят в сферу безопасности. Не миновала такая участь и сегмент систем контроля и управления доступом (СКУД). Ни прошедший 2016 год, ни наступивший 2017 не являются особенными в этом плане. Просто на рубеже годов специалисты склонны больше рассуждать о перспективах новых технологий.

Выведение контроля доступа на аутсорсинг, которое достигается через подключение к облакам, избавляет заказчика от необходимости держать в своём штате отдельного сотрудника, занятого администрированием СКУД. Если в малых фирмах такой сотрудник может быть обременительным для бюджета, то средние, а порой и крупные организации получат за счёт перехода на аутсорсинг более профессиональное обслуживание, поскольку их делами будет заниматься специализированная компания, работающая в сфере безопасности.

Проверка работоспособности системы, добавление в неё новых пользователей, их удаление, изменение их прав, перепрограммирование точек доступа производятся в облачной СКУД удалённо, в любое время суток. Более удобным становится и получение отчётов о работе системы, которое также выполняется дистанционно. Заказчик может полностью перепоручить работу с этими отчётами провайдеру услуг и заглядывать в них только в случае возникновения нештатных ситуаций.

Использование облачной СКУД снижает для обслуживающего персонала частоту посещения объекта — значительная часть диагностики оборудования может выполняться дистанционно. Периодическое выполнение такой диагностики позволяет на ранней стадии выявлять все возможные проблемы, что также является важным преимуществом облачной СКУД. Обновление ПО, под которым работает это оборудование, также выполняется в данном случае удалённо и автоматически.

Если компания оказывает своим клиентам услуги по обеспечению работы облачной СКУД, то это означает, что значительную часть своих доходов она получает на повременной основе. Это даёт ей большую финансовую стабильность.

От заказчика для перехода на облачную СКУД, как, впрочем, и на облачное видеонаблюдение, требуется лишь совсем маленький «слом сознания» — надо отдать свою безопасность в руки сторонней организации. Однако для многих такой шаг остаётся непосильным.

Количество показов: 144

Возврат к списку

Передний край

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Системы защиты периметра

Системы защиты периметра



Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью стандартной тестовой цели Rotakin

Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью Rotakin



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие


Hits 44900772
691
Hosts 4208200
89
Visitors 7679398
149

70

© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582