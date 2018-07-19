В Китае утверждается тотальное видеонаблюдение

Практика использования современных технологий для ведения тотального видеонаблюдения за гражданами страны постепенно внедряется в Китае. В ход идут распознавание лиц, искусственный интеллект и другие достижения последних лет. О том, как в стране с самым большим по численности населением и самым конкурентоспособным производством насаждается всеобъемлющий контроль, пишет газета The New York Times.

Количество используемых в Китае камер видеонаблюдения достигает, по некоторым данным, 200 млн. Однако ими дело не ограничивается. На улицах городов внедряется распознавание лиц, которое предназначено, как утверждают власти, для поиска криминальных элементов, занесённых ранее в соответствующие базы данных.

Полиция на вокзале в городе Чжэнчжоу тестирует очки с возможностью распознавания лиц. Они позволяют находить разыскиваемых людей прямо в толпе, давая при этом заметно более выгодный ракурс, чем закреплённая на высоте камера. В других случаях распознавание лиц производится с помощью камер, дополненных искусственным интеллектом. Именно так, например, на празднике пива в городе Циндао были схвачены два десятка преступников, попавших за различные совершённые ими злодеяния в базу данных для розыска. В городе Уху беглый преступник был идентифицирован камерой в тот момент, когда покупал еду у уличного торговца.

Эти меры дополняются другими, в числе которых — отслеживание активности в Интернете и ограничение свободы его использования, мониторинг проживания людей в гостинице, а также их перемещений на поездах, самолётах и даже в автомобилях.

Ещё одна реализация новых технологий для построения общества тотального контроля, пожалуй, самая сомнительная с точки зрения морали, — использование огромных дисплеев, установленных в людных местах, для того, чтобы позорить нарушителей. Когда пешеход выходит на проезжую часть в неположенном месте, его лицо распознаётся и выводится на дисплей вместе с именем и идентификационным номером.

По мнению авторов статьи, амбиции китайских государственных деятелей сильно опережают их возможности. Налицо попытки создания системы тотального контроля, но до этого ещё очень далеко. Передовая технология, успешно внедрённая в одном месте, может быть никак не представлена в другом городе и даже в соседнем квартале. Неэффективность бюрократической машины также по-своему препятствует созданию единой системы контроля.