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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

В Китае утверждается тотальное видеонаблюдение


19.07.2018

Практика использования современных технологий для ведения тотального видеонаблюдения за гражданами страны постепенно внедряется в Китае. В ход идут распознавание лиц, искусственный интеллект и другие достижения последних лет. О том, как в стране с самым большим по численности населением и самым конкурентоспособным производством насаждается всеобъемлющий контроль, пишет газета The New York Times.

Количество используемых в Китае камер видеонаблюдения достигает, по некоторым данным, 200 млн. Однако ими дело не ограничивается. На улицах городов внедряется распознавание лиц, которое предназначено, как утверждают власти, для поиска криминальных элементов, занесённых ранее в соответствующие базы данных.

Полиция на вокзале в городе Чжэнчжоу тестирует очки с возможностью распознавания лиц. Они позволяют находить разыскиваемых людей прямо в толпе, давая при этом заметно более выгодный ракурс, чем закреплённая на высоте камера. В других случаях распознавание лиц производится с помощью камер, дополненных искусственным интеллектом. Именно так, например, на празднике пива в городе Циндао были схвачены два десятка преступников, попавших за различные совершённые ими злодеяния в базу данных для розыска. В городе Уху беглый преступник был идентифицирован камерой в тот момент, когда покупал еду у уличного торговца.

Эти меры дополняются другими, в числе которых — отслеживание активности в Интернете и ограничение свободы его использования, мониторинг проживания людей в гостинице, а также их перемещений на поездах, самолётах и даже в автомобилях.

Ещё одна реализация новых технологий для построения общества тотального контроля, пожалуй, самая сомнительная с точки зрения морали, — использование огромных дисплеев, установленных в людных местах, для того, чтобы позорить нарушителей. Когда пешеход выходит на проезжую часть в неположенном месте, его лицо распознаётся и выводится на дисплей вместе с именем и идентификационным номером.

По мнению авторов статьи, амбиции китайских государственных деятелей сильно опережают их возможности. Налицо попытки создания системы тотального контроля, но до этого ещё очень далеко. Передовая технология, успешно внедрённая в одном месте, может быть никак не представлена в другом городе и даже в соседнем квартале. Неэффективность бюрократической машины также по-своему препятствует созданию единой системы контроля.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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