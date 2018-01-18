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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Полиция решила использовать беспилотники


18.01.2018

Департамент полиции Лос-Анджелеса станет крупнейшим в США правоохранительным подразделением, использующим беспилотники. Возглавляющая его Полицейская комиссия одобрила использование этих устройств стражами порядка.

Теперь полиция купит два дрона — основной и резервный. Они поступят в подразделение особого назначения SWAT Team, которое выполняет операции, требующие специальных навыков. Назначение беспилотников — помощь в разрешении «опасных, высокорискованных тактических ситуаций», а также в понимании обстановки во время «природных катаклизмов и катастрофических инцидентов».

Сторонники применения беспилотников говорят, что эти аппараты помогут сохранить жизнь и здоровье полицейских. Своевременный сбор важной информации о вооружённых злоумышленниках, которых предстоит обезвредить, очень поможет штурмующим их правоохранителям.

Однако противники использования дронов твердят, что видеонаблюдение с неба легко может стать избыточным и превратиться в механизм нарушения прав граждан на частную жизнь. В связи с этим многие жители Лос-Анджелеса долгое время противостояли попыткам полиции начать использовать беспилотники. Полиции пришлось оставить идею пустить в дело два дрона, полученных от коллег из Сиэтла, и даже уничтожить сами аппараты.

В результате прежде, чем дать полицейским беспилотникам зелёный свет, пришлось долго и тщательно успокаивать общественность. Например, ей были высказаны заверения, что оружия и распознавания лиц на борту не будет, а на каждый случай использования дрона потребуется разрешение высшего офицера.

В итоге предстоит покупка новых аппаратов. А поскольку данная сфера развивается очень быстро, стражи порядка могут успокаивать себя тем, что прежние аппараты были уже устаревшими.

Пилотная программа по использованию дронов продлится год, после чего будет решено, развивать ли это направление. Чтобы договориться с общественностью, полиция проводила встречи с жителями, а также просила всех выражать своё отношение к проекту в электронных письмах. В итоге поддержка начинанию содержалась лишь в 97 письмах из 1675.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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