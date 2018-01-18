Полиция решила использовать беспилотники

Департамент полиции Лос-Анджелеса станет крупнейшим в США правоохранительным подразделением, использующим беспилотники. Возглавляющая его Полицейская комиссия одобрила использование этих устройств стражами порядка.

Теперь полиция купит два дрона — основной и резервный. Они поступят в подразделение особого назначения SWAT Team, которое выполняет операции, требующие специальных навыков. Назначение беспилотников — помощь в разрешении «опасных, высокорискованных тактических ситуаций», а также в понимании обстановки во время «природных катаклизмов и катастрофических инцидентов».

Сторонники применения беспилотников говорят, что эти аппараты помогут сохранить жизнь и здоровье полицейских. Своевременный сбор важной информации о вооружённых злоумышленниках, которых предстоит обезвредить, очень поможет штурмующим их правоохранителям.

Однако противники использования дронов твердят, что видеонаблюдение с неба легко может стать избыточным и превратиться в механизм нарушения прав граждан на частную жизнь. В связи с этим многие жители Лос-Анджелеса долгое время противостояли попыткам полиции начать использовать беспилотники. Полиции пришлось оставить идею пустить в дело два дрона, полученных от коллег из Сиэтла, и даже уничтожить сами аппараты.

В результате прежде, чем дать полицейским беспилотникам зелёный свет, пришлось долго и тщательно успокаивать общественность. Например, ей были высказаны заверения, что оружия и распознавания лиц на борту не будет, а на каждый случай использования дрона потребуется разрешение высшего офицера.

В итоге предстоит покупка новых аппаратов. А поскольку данная сфера развивается очень быстро, стражи порядка могут успокаивать себя тем, что прежние аппараты были уже устаревшими.

Пилотная программа по использованию дронов продлится год, после чего будет решено, развивать ли это направление. Чтобы договориться с общественностью, полиция проводила встречи с жителями, а также просила всех выражать своё отношение к проекту в электронных письмах. В итоге поддержка начинанию содержалась лишь в 97 письмах из 1675.