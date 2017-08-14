Видеонаблюдение с самолёта поможет полиции раскрывать преступления

Полиция округа Майами-Дейд, штат Флорида (США), отказалась от планов по внедрению интеллектуальной системы видеонаблюдения с самолёта. Такая система позволила бы фотографировать сверху всё, что находится внизу, и отслеживать перемещение автомобилей и людей, которые могут быть причастны к преступлениям.

Один кадр, сделанный с самолёта, который летает на высоте 7,5 км, охватывает 80 кв. км. Изучение имеющихся на нём деталей производится путём цифрового зумирования. Автомобили и люди идентифицируются с помощью обычных городских камер видеонаблюдения, а по съёмке с самолёта расследуется их перемещение по дорогам.

Расследуя преступление, полиция могла бы на кадрах, сделанных с самолёта, найти все автомобили и людей, которые находились в этот момент на данном участке пространства. Это позволяет установить, откуда объект появился, и куда он потом делся. Слежка за кем-либо, не связанным с такими расследованиями, не предполагалась.

Аналогичная система видеонаблюдения с самолёта используется в Балтиморе. Одно из отличий состоит в том, что там общественность узнала о данном проекте, когда самолёт уже давно летал, что привело к скандалу. В округе Майами-Дейд планы по организации видеонаблюдение с воздуха обсуждались заранее, что и предопределило провал всей затеи.

Защитники права человека на частную жизнь назвали систему «ужасной», поскольку контроль, который можно вести с её помощью, был бы всеобъемлющим. Они заявили, что никакую систему слежки нельзя вводить в действие, пока не названы задачи, которые она выполняет, и не решены вопросы сохранения приватности жизни обычных людей. По мнению противников проекта, его следовало приостановить до тех пор, пока не будут внедрены меры по защите населения от избыточной слежки.

В итоге под давлением общественности решено было отказаться от идеи подать заявку на грант из федерального бюджета размере $1,2 млн, чтобы организовать тестовое использование системы. «Лучше я сохраню хорошие отношения внутри общества», — заявил Карлос Хименес, мэр округа Майами-Дейд.