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Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Солярий, неправильно собиравший биометрические данные клиентов, оштрафован на $1,5 млн


06.02.2017

Солярий, который использовал отпечатки пальцев для идентификации своих клиентов, заплатит $1,5 млн. Такое решение принял суд в Чикаго.

Претензии предъявлялись к компании L.A. Tan Enterprises, на правах франшизы владеющей солярием, вовсе не по поводу получения или использования биометрических данных. Она всего лишь не удосужилась правильно собирать с клиентов письменные заявления о согласии на использование отпечатков их пальцев, а также внятно растолковать им, зачем всё это нужно. Кроме того, солярий не дал клиентам представления о том, как и когда информация об этих отпечатках пальцев будет уничтожаться в случае, если человек расстанется с заведением, если оно прекратит существование или в иных случаях.

Своё решение суд принял на основании Закона о праве на частную биометрическую информацию (Biometric Information Privacy Act) штата Иллинойс. Многие штаты США приняли законы, которые запрещают компаниям собирать биометрические данные, но только несовершеннолетних. Однако закон штата Иллинойс уникален — он позволяет взрослым частным гражданам судиться с компаниями, которые собирают такие данные без согласия людей и без их ведома. Кроме того, в Техасе также принят закон, регулирующий сбор компаниями биометрических данных, но по нему подавать иски может только прокуратура.

В начале 2016 года ответчиком в суде по этому же закону стала компания Google. Жительница Чикаго, расположенного в штате Иллинойс, пожаловалась на действия гражданина, который несколько раз сфотографировал её, загрузил фото в приложение Google Photos и с помощью приложения для распознавания лиц создал её биометрический профиль.

Другой жертвой «биометрического» закона штата Иллинойс едва не стала компания Facebook. Пользователи соцсети подали иск, возражая против использования ею системы распознавания лиц на загружаемых в Facebook фотографиях.

Пока что компания смогла добиться перевода дела в Сан-Франциско. Она сделала упор на то, что в пользовательском соглашении, которое признаёт всякий человек, заводящий аккаунт в сети Facebook, ясно сказано, что его споры с сетью будут разрешаться «исключительно в Окружном суде США Северного округа штата Калифорния или в федеральном суде, находящемся в округе Сан-Матео». Хотя лишь немногие, становясь пользователями этой соцсети, налагают на себя данное ограничение осознанно.

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Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

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ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

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10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

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