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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Биометрическая и видеоаналитическая системы марки Wisenet для ритейла


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25.06.2018

Две новых системы для ритейла, видеоаналитическую и биометрическую, представили компании Hanwha Techwin и A.I Tech. Это их совместные разработки, адресованные небольшим торговым сетям и предприятиям. Система видеоаналитики предназначена для учёта числа людей, посещающих торговые точки, биометрическая — для изучения их демографического состава. В каждой из систем применяются алгоритмы, разработанные компанией A.I. Tech.

В системе видеоаналитики Wisenet AI-Retail-Dash с помощью 2-мегапиксельной купольной IP-камеры Wisenet XND-6010/RET формируется изображение высокого качества. Мощный чипсет Wisenet X, входящий в состав этой камеры, обеспечивает использование «на борту» видеоаналитики от A.I. Tech.

Один из подключаемых к системе модулей, AI-People, обеспечивает подсчёт числа людей, которые входят в заданную зону. Для этого в кадре вводится неограниченное количество виртуальных линий, с указанием направления движения, которые нужно регистрировать. С помощью данной разработки администрация магазина может проверять, насколько удачно она размещает товары по торговому залу и проводит различные акции.

Модуль AI-Crowd выполняет подсчёт числа людей, одновременно и в большом количестве находящихся на определённом участке, при условии, что они двигаются медленно или стоят.

Из модуля AI-Overcrowd поступают уведомления в случае, если число людей в какой-либо части магазина становится слишком большим. Порог срабатывания модуля можно оперативно перенастраивать.

Ещё один модуль, AI-Dash, создаёт удобные отчёты о работе вышеназванных модулей. Эти отчёты хранятся на SD-карте в камере Wisenet XND-6010/RET.

Второй совместный продукт двух компаний — система для определения пола и возраста покупателей на основе распознавания лиц. Она состоит из камеры Wisenet TNB-6030/BIO и модуля AI-Bio-Dash. Сама по себе камера может использоваться как обычное средство видеонаблюдения в системе безопасности магазина. Однако в сочетании с модулем она позволяет определять пол и возраст тех, кто пришёл в магазин, что помогает бороться с кражами в торговых залах.

Количество показов: 59
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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