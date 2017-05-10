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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения


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10.05.2017

Компания Hanwha Techwin для каждой из выпускаемых ею камер видеонаблюдения предоставляет в общее пользование 3D-модели, позволяющие оценить, как данную телекамеру можно применить на любом конкретном объекте. С помощью таких моделей можно встраивать камеры в схемы зданий, построенные в концепции Building Information Management (BIM). Это позволяет проектировщику планировать расположение систем видеонаблюдения на конкретных объектах и связывать их воедино со всеми другими представлениями схем зданий.

В 3D-моделях камер содержится информация о разрешении, угле обзора и других параметрах. Разместив камеру на двухмерном плане здания и указав параметры по третьему измерению, проектировщик получает общую картину покрытия объекта видеонаблюдением. Система BIM обеспечивает проектировщику визуализацию всего, что он нанёс на схему. На плане или в трёхмерном представлении он может видеть сектора обзора для каждой из камер и то, какие детали интерьера здания попадают в кадр. Поворачивая камеру на схеме и меняя фокусное расстояние её объектива, проектировщик сразу видит соответствующие изменения.

Каждая 3D-модель выкладывается на сайте компании Hanwha Techwin в свободный доступ вместе с другими материалами по данной камере или предоставляется специалистам рынка безопасности по их желанию. Все модели имеют формат .rfa, с которым работает ПО Revit от компании Autodesk, получающее всё более широкое распространение в архитектурной и строительной среде.

Одно из достоинств систем BIM состоит в том, что с их помощью прослеживается весь жизненный цикл объекта. После того, как здание построено, система BIM используется в процессе его эксплуатации. На ней отображаются все производимые в здании изменения. Следовательно, и при возможной модернизации системы видеонаблюдения в будущем будет использоваться некогда построенная для неё схема.

Системы BIM создают единую среду для построения схемы здания с указанием всего, чем оно наполнено. Проектирование системы видеонаблюдения становится при этом составной частью всей работы по проектированию здания.

Количество показов: 353
 
Компания:  Hanwha Techwin

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