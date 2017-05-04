Новые мультиформатные аналоговые видеорегистраторы Wisenet высокой чёткости

Компания Hanwha Techwin представила три новых мультиформатных аналоговых видеорегистратора бренда Wisenet. Каждый из них может работать в любом из трёх форматов высокой чёткости — AHD (до 4 мегапикселей), HD-TVI или HD-CVI, а также поддерживает традиционные аналоговые камеры видеонаблюдения. Видеорегистратор HRD-442 ведёт запись по четырём каналам на два жёстких диска. В 8-канальном устройстве HRD-842 — четыре HDD. В модели HRD-1642, ведущей запись по 16 каналам, можно установить до восьми жёстких дисков.

В формате AHD каждый из трёх новых видеорегистраторов записывает изображение с разрешением до 4 мегапикселей на канал, в форматах HD-TVI и HD-CVI — до 2 мегапикселей. При 4-мегапиксельном разрешении частота кадров для любого из трёх новых видеорегистраторов составляет 12 к/с на канал. При записи 2-мегапиксельного изображения она может достигать 25 к/с на канал.

Запись изображения выполняется с использованием эффективного кодека H.264. Помимо этого, степень сжатия может дополнительно повышаться путём использования фирменной технологии WiseStream. С её помощью при наличии движения в кадре повышается качество изображения, а при его отсутствии — понижается битрейт.

Для вывода изображения на монитор у каждого из видеорегистраторов имеются порты HDMI и VGA. Количество аудиовходов, а также входов для подключения датчиков охранной сигнализации соответствует числу видеоканалов. Модель HRD-442 оснащена четырьмя звуковыми входами, четырьмя тревожными входами и одним тревожным выходом. Видеорегистратор HRD-842 имеет восемь аудиовходов, восемь тревожных входов и четыре тревожных выхода. Устройство HRD-1642 содержит 16 аудиовходов, 16 тревожных входов и четыре тревожных выхода. У каждого видеорегистратора — один аудиовыход.

Управлять новыми видеорегистраторами можно через интерфейс RS-485 по протоколам Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P и другим. Кроме того, управление по коаксиальному кабелю может производиться по протоколу Pelco-C для традиционных аналоговых камер или по протоколу ACP (AHD Coax Protocol) для формата AHD. Поддерживается управление видеорегистраторами с помощью смартфона, работающего на ОС Android или iOS.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

