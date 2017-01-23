Новый 64-канальный IP-видеорегистратор Samsung PRN-4011 выпустила компания Hanwha Techwin

Компания Hanwha Techwin представила новый сетевой видеорегистратор Samsung PRN-4011. Он ведёт запись изображения по 64 каналам с поддержкой разрешения для одного канала 12 мегапикселей. Запись видеосигнала, получаемого от IP-камер, выполняется с общим битрейтом до 400 Мбит/с.

Изображение, которое записывает видеорегистратор Samsung PRN-4011, может быть сжато новым, передовым кодеком H.265. Вместо этого может использоваться кодек H.264 либо MJPEG. Совместно с кодеками H.265 и H.264 применяется фирменная технология WiseStream, позволяющая существенно повысить эффективность сжатия изображения.

В корпус нового видеорегистратора устанавливается до 12 жёстких дисков ёмкостью до 8 Тбайт каждый. Таким образом, в случае, если пользователь не создаёт RAID-массив, суммарный объём записанного архива составит до 96 Тбайт. При использовании технологии RAID 5 создаются две группы численностью до шести дисков каждая. Внешние хранилища iSCSI, подключаемые к IP-видеорегистратору, имеют суммарную ёмкость до 192 Тбайт.

Ещё одним достоинством нового видеорегистратора является поддержка вывода изображения формата 4K на монитор HDMI. Одновременно на локальный монитор или через клиентское приложение могут воспроизводиться до 16 каналов. Полоса пропускания при этом составит 32 Мбит/с. Помимо интерфейса HDMI имеется также разъём VGA для второго монитора.

Для подключения видеорегистратора к сети у него имеются четыре разъёма RJ-45 с поддержкой технологии Gigabit Ethernet и два модуля SFP. Новинка снабжена четырьмя входами для соединения с тревожными извещателями и четырьмя выходами для подачи сигнала на устройства оповещения. Количество аудиовходов соответствует числу видеоканалов — 64. Аудиовыход позволяет организовать двустороннюю звуковую связь с местом установки одной из камер. Поддерживается управление видеорегистратором через смартфон на платформе iOS или Android.

Надёжность получения изображения с IP-камеры, снабжённой картой памяти, повышается за счёт функции ARB (Auto Recovery Backup). В случае возможного разрыва связи камеры и видеорегистратора изображение передаётся на запись, когда связь восстановится.

Ещё одна функция нового устройства, Failover (N+1), применима там, где несколько видеорегистраторов объединены в сеть. Когда один из них выходит из строя, запись с камер начинает поступать на резервный видеорегистратор.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

